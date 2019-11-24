«Тойота» сбила подростка в Заельцовском районе

У подростка многочисленные ушибы и подозрение на сотрясение мозга

Сегодня, 24 ноября, женщина за рулем Toyota Corona Premio сбила 15-летнего парня на пешеходном переходе рядом с домом № 5 к1 на Дуси Ковальчук в Новосибирске.