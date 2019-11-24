«Тойота» сбила подростка в Заельцовском районе

Сегодня, 24 ноября, женщина за рулем Toyota Corona Premio сбила 15-летнего парня на пешеходном переходе рядом с домом
— Двигалась по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Холодильной. С правым поворотом на парковку торгового центра «Малинка» в пути следования у дома
Сейчас 15-летний подросток доставлен в больницу — у него множественные ушибы, подозрение на сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.
В начале ноября недалеко от станции метро «Студенческая» случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода: в них после удара о другую машину влетела «Тойота Камри».