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«Тойота» сбила подростка в Заельцовском районе

Сейчас 15-летний парень в больнице

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У подростка многочисленные ушибы и подозрение на сотрясение мозга

У подростка многочисленные ушибы и подозрение на сотрясение мозга

Сегодня, 24 ноября, женщина за рулем Toyota Corona Premio сбила 15-летнего парня на пешеходном переходе рядом с домом № 5 к1 на Дуси Ковальчук в Новосибирске.

— Двигалась по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Холодильной. С правым поворотом на парковку торгового центра «Малинка» в пути следования у дома № 5 к1 по улице Дуси Ковальчук совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево, по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сейчас 15-летний подросток доставлен в больницу — у него множественные ушибы, подозрение на сотрясение мозга и ушибы внутренних органов.

В начале ноября недалеко от станции метро «Студенческая» случилось ДТП, в котором пострадали сразу три пешехода: в них после удара о другую машину влетела «Тойота Камри»

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КОММЕНТАРИИ (7)

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24 ноя 2019 в 16:58

В ватсапе сидела... Собака сутулая...

Фото пользователя
24 ноя 2019 в 16:54

Лишить пожизненно бездельницу за такое...

. .
24 ноя 2019 в 16:53

Ну и кто из них на красный пёр? (регулируемый ПП)