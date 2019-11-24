24 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -11°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Город

«Нам нужна ещё одна «Зимняя вишня»?»: покупатели пожаловались на давку в ТЦ «Калейдоскоп»

Люди заполнили торговый центр, чтобы выиграть бытовую технику и сертификаты

Поделиться

2 390
32 Обсудить
Люди ждали, когда ведущий вытянет купон с их номером

Люди ждали, когда ведущий вытянет купон с их номером

Сегодня, 24 ноября, в ТВК «Калейдоскоп» прошел розыгрыш акции «2 миллиона и 2 автомобиля» — покупатели пожаловались на плохую организацию лотереи и сильную давку. 

— Нам нужна ещё одна «Зимняя вишня»? Приехала сегодня с дочкой на розыгрыш в ТВК «Калейдоскоп», и это ужасно. Розыгрыш организовали в узком коридоре на втором этаже, дикая давка, а здесь собралось больше тысячи человек. Все злые, толкучка нереальная. Если что-то случится, то людей будут затаптывать десятками, — написала в редакцию посетительница ТЦ Мария Сергеева. 

Как указано на сайте «Калейдоскопа», для участия в розыгрыше нужно было совершить покупку от 10 000 рублей, зарегистрировать чек и прийти с купоном в назначенный день. Покупатели сбросили купоны в специальный короб на втором этаже, а после ждали, когда назовут их номер. Призами была мебель, бытовая техника и денежные сертификаты.

— Мы с супругой пришли на розыгрыш в торговый центр «Калейдоскоп». Посмотрите, куда они сгоняют людей! Случись тут что, не дай бог, куда денется вся эта толпа? Маленький коридор второго этажа — кто додумался организовать тут розыгрыш? Огромная очередь для того, чтобы подняться на второй этаж. Судя по разговорам в толпе, не только мы разочарованы этой организацией, но и все стоящие рядом с нами люди, — рассказал участник розыгрыша Сергей Семенович.

Осенью сотни новосибирцев устроили давку во время розыгрыша машины в «Галерее Новосибирск».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

давкарозыгрыш

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 1
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 2
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (32)

Фото пользователя
24 ноя 2019 в 16:42

Сами припёрлись и теперь ноют. Дай Б-г ума этим людям.(нет)

24 ноя 2019 в 16:42

>Все злые, толкучка нереальная. Если что-то случится, то людей будут затаптывать десятками,
А че приперлась-то?

Гость
24 ноя 2019 в 16:39

Хочешь халявы? Терпи!