«Нам нужна ещё одна «Зимняя вишня»?»: покупатели пожаловались на давку в ТЦ «Калейдоскоп»

— Нам нужна ещё одна «Зимняя вишня»? Приехала сегодня с дочкой на розыгрыш в ТВК «Калейдоскоп», и это ужасно. Розыгрыш организовали в узком коридоре на втором этаже, дикая давка, а здесь собралось больше тысячи человек. Все злые, толкучка нереальная. Если что-то случится, то людей будут затаптывать десятками, — написала в редакцию посетительница ТЦ Мария Сергеева.

Как указано на сайте «Калейдоскопа», для участия в розыгрыше нужно было совершить покупку от 10 000 рублей, зарегистрировать чек и прийти с купоном в назначенный день. Покупатели сбросили купоны в специальный короб на втором этаже, а после ждали, когда назовут их номер. Призами была мебель, бытовая техника и денежные сертификаты.

— Мы с супругой пришли на розыгрыш в торговый центр «Калейдоскоп». Посмотрите, куда они сгоняют людей! Случись тут что, не дай бог, куда денется вся эта толпа? Маленький коридор второго этажа — кто додумался организовать тут розыгрыш? Огромная очередь для того, чтобы подняться на второй этаж. Судя по разговорам в толпе, не только мы разочарованы этой организацией, но и все стоящие рядом с нами люди, — рассказал участник розыгрыша Сергей Семенович.

Осенью сотни новосибирцев устроили давку во время розыгрыша машины в «Галерее Новосибирск».