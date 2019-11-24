СК проводит обыск в коттедже академика Асеева

Обыски связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского

Сегодня, 24 ноября, сотрудники регионального управления СКР проводят следственные действия в коттедже на ул. Мальцева, 16, где живет бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев, сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, обыски и изъятия документов связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского, которому предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В СУ СК по Новосибирской области информацию не прокомментировали.