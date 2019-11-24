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Обыски в СО РАН

СК проводит обыск в коттедже академика Асеева

Около коттеджа стоит машина Следственного комитета

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Обыски связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского

Обыски связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского

Сегодня, 24 ноября, сотрудники регионального управления СКР проводят следственные действия в коттедже на ул. Мальцева, 16, где живет бывший председатель СО РАН академик Александр Асеев, сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По информации издания, обыски и изъятия документов связаны с делом заместителя председателя СО РАН Эдуарда Скубневского, которому предъявили обвинение по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

В СУ СК по Новосибирской области информацию не прокомментировали. 

Если у вас есть информация о случившемся или вы стали свидетелем обысков — сообщите в нашу редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00 (можно анонимно), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Видео: Бердск Online

В начале недели в здании управления делами СО РАН прошли обыски. Причиной для разбирательства стал коттедж на улице Мальцева, 16. Как пояснили в Следственном управлении СК России по Новосибирской области, Скубневский в 2014 году заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым договор служебного найма на дом, а в 2015 году это здание приватизировала его дочь Ольга.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
24 ноя 2019 в 15:11
+2 −0

Да и хрен с ним.
А дом с уточками проверять будут?
Хотя он же в другой стране, Маскавия называется, там российская...

Фото пользователя
24 ноя 2019 в 15:09
+1 −0

Скоро очередной генеральчик у уточек жить будет

Психолог
24 ноя 2019 в 15:08
+0 −1

Ну проводит и пусть себе проводит. Может заберут в пользу РАН, а может и нет. Лето от этого в академ быстрее не придёт.