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Спорт

Пауэрлифтер из Новосибирска в 10-й раз стал абсолютным чемпионом мира

Спортсмен завоевал золотую медаль в классическом троеборье

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Соревнования проходили в&nbsp;Объединённых Арабских Эмиратах

Соревнования проходили в Объединённых Арабских Эмиратах

Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Спортсмен завоевал золотую медаль в классическом троеборье. 

— Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области поздравляет спортсмена НЦВСМ заслуженного мастера спорта России Сергея Федосиенко с титулом 10-кратного абсолютного чемпиона мира! — сообщили на официальной странице Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области во «ВКонтакте».

Второе место занял россиянин Дмитрий Инзаркин, третье — спортсмен из Норвегии. 

Сергей Федосиенко родился 31 июля 1982 года в поселке Краснозерское Новосибирской области. Пауэрлифтингом занимается с 2002 года.

На этом же чемпионате выступила 23-летняя новосибирская спортсменка Лидия Заяц

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КОММЕНТАРИИ (3)

Константин
24 ноя 2019 в 14:57

Молодец! Поздравляю!
Жалко что у нас плохо развит этот вид спорта. Сплошные фитнес-клубы направленные на зарабатывания денег хозяевам. А куда девались тренажерные залы с штангами, гирями, досками для пресса и пр?

Гость
24 ноя 2019 в 15:12

сибиряк, уважаю!

Старушенция
24 ноя 2019 в 14:56

Большое спасибо спортсмену и тем, кто его воспитывал, за такой замечательный яркий пример!
Дальнейших успехов самому спортсмену и его ученикам!