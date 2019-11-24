Пауэрлифтер из Новосибирска в 10-й раз стал абсолютным чемпионом мира

Новосибирец Сергей Федосиенко стал победителем чемпионата мира по пауэрлифтингу, который проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. Спортсмен завоевал золотую медаль в классическом троеборье.
— Федерация пауэрлифтинга Новосибирской области поздравляет спортсмена НЦВСМ заслуженного мастера спорта России Сергея Федосиенко с титулом 10-кратного абсолютного чемпиона мира! — сообщили на официальной странице Федерации пауэрлифтинга Новосибирской области во «ВКонтакте».
Второе место занял россиянин Дмитрий Инзаркин, третье — спортсмен из Норвегии.
Сергей Федосиенко родился 31 июля 1982 года в поселке Краснозерское Новосибирской области. Пауэрлифтингом занимается с 2002 года.
На этом же чемпионате выступила 23-летняя новосибирская спортсменка Лидия Заяц.