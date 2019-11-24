24 ноября воскресенье
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Милота

Главное слово в каждой судьбе. Как новосибирцы поздравляют своих мам с Днём матери

Публикуем подборку трогательных фотографий

Поделиться

448
9 Обсудить
День матери празднуется каждый год в последнее воскресенье ноября

День матери празднуется каждый год в последнее воскресенье ноября

Сегодня, 24 ноября, в России отмечается День матери. Новосибирцы с раннего утра поздравляют своих мам, а мамы поздравляют друг друга. Горожане публикуют в соцсетях поздравления и фотографии с любимыми — мы сделали для вас подборку. Присоединяйтесь и вы — ждём ваши фотографии и поздравления: присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. 

Четверостишием поздравляет маму Юлия и публикует несколько осенних фотографий.

Ирина Лукьянова поздравляет с праздником своих детей: «Вы трое — лучшее, что есть в моей жизни», — пишет она. 

«Спасибо за все! Люблю!» — пишет маме Екатерина. 

Некоторые публикуют милые домашние фотографии, а некоторые — профессиональные кадры с фотосессий.

На этом фото сразу две мамы — вот она, связь поколений. 

В октябре мы публиковали подборку фотографий города, припорошенного первым снегом.

А вы уже поздравили свою маму?

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    День материгородские праздники

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 0
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    24 ноя 2019 в 14:18
    +1 −0

    РСП сегодня будут пить вино... С подругами... Реветь... И мечтать, что вот вот скоро ворвется богатый аленяка в её жизнь и решит...

    Фото пользователя
    24 ноя 2019 в 14:15
    +1 −0

    С днем яжематери... Бездельницы...

    Ржу
    24 ноя 2019 в 14:04
    +0 −0

    Я к сожалению поздравить свою маму не могу.Уже несколько лет,как она ушла из жизни.Но поздравил свою жену, которая родила мне...