Главное слово в каждой судьбе. Как новосибирцы поздравляют своих мам с Днём матери

Сегодня, 24 ноября, в России отмечается День матери. Новосибирцы с раннего утра поздравляют своих мам, а мамы поздравляют друг друга. Горожане публикуют в соцсетях поздравления и фотографии с любимыми — мы сделали для вас подборку. Присоединяйтесь и вы — ждём ваши фотографии и поздравления: присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.