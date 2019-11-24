Главное слово в каждой судьбе. Как новосибирцы поздравляют своих мам с Днём матери

Сегодня, 24 ноября, в России отмечается День матери. Новосибирцы с раннего утра поздравляют своих мам, а мамы поздравляют друг друга. Горожане публикуют в соцсетях поздравления и фотографии с любимыми — мы сделали для вас подборку. Присоединяйтесь и вы — ждём ваши фотографии и поздравления: присылайте их нам через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
Четверостишием поздравляет маму Юлия и публикует несколько осенних фотографий.
Ирина Лукьянова поздравляет с праздником своих детей: «Вы трое — лучшее, что есть в моей жизни», — пишет она.
«Спасибо за все! Люблю!» — пишет маме Екатерина.
Некоторые публикуют милые домашние фотографии, а некоторые — профессиональные кадры с фотосессий.
На этом фото сразу две мамы — вот она, связь поколений.
В октябре мы публиковали подборку фотографий города, припорошенного первым снегом.