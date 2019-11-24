Красавица-маркетолог из Новосибирска стала «Мисс офис 2019» и выиграла 2 млн рублей

Фото: Елизавета Знагован

Специалист дилерской компании «Восток Моторс» из Новосибирска Елизавета Знагован стала победительницей международного конкурса «Мисс офис 2019» — она получила корону и 2 миллиона рублей.

Награждение прошло вечером 23 ноября в Москве. В финале ведущий Максим Виторган объявил, что победительницей конкурса стала Елизавета Знагован из Новосибирска.

Девушка обошла 30 финалисток из разных городов страны. Ранее Елизавета рассказывала, что её цель — победить, достойно представить свой город и компанию, в которой она работает.

— Я участвовала в пяти конкурсах красоты и в трёх из них была победительницей. В 2014 году я была «Мисс НГУЭУ». Также была Первой Вице-мисс «Европа+» в 2015 году и «Мисс Новосибирск – 2015». Ещё я работаю моделью в агентстве Elite Stars и являюсь режиссёром-постановщиком конкурсов красоты. Это хобби для меня, — поясняла Елизавета Знагован.



Новосибирской участнице 24 года, её рост — 174 сантиметра, параметры: 82–60–90, девушка окончила НГУЭУ и работает в отделе маркетинга и рекламы официального дилера Lexus группы компаний «Восток Моторс». В видеоролике для конкурса «Мисс офис» Елизавета рассказывает, что занимается продвижением бренда: в её обязанности входит «анализ рынка, привлечение первичного трафика и соблюдение маркетинговой политики бренда».

