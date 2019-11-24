«Отопление дали, горячей воды нет»: аварию в Ленинском районе обещают устранить к вечеру

Ночью 24 ноября новосибирские коммунальщики подали тепло в 113 домов из 118 отключенных из-за аварии в Ленинском районе. Авария случилась в эту субботу, 23 ноября: на Фасадной прорвало теплотрассу. Кипяток фонтаном начал бить из колодца, всю улицу заволокло паром. Из-за этого без отопления остались 118 домов и 7 детских учреждений.

Как сообщили НГС в Сибирской генерирующей компании, отопление подали около 3 часов ночи.

— В зоне отключения остаются 5 домов по адресам: Колхидская, 9, 11 Фасадная, 8, 10, и Забалуева, 52, а также детский сад №184 по ул. Фасадная, 6. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий: температура теплоносителя 60 градусов. Подающий трубопровод планируем отремонтировать до 20:00 24 ноября. Энергетики меняют участок трубы длиной около 8 метров, диаметром 500 мм. На объекте работает три бригады, 5 единиц техники, — рассказали СГК.