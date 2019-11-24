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«Отопление дали, горячей воды нет»: аварию в Ленинском районе обещают устранить к вечеру

В зоне отключения остаются 5 домов

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Тепло начало возвращаться в дома в 1 час ночи

Тепло начало возвращаться в дома в 1 час ночи

Ночью 24 ноября новосибирские коммунальщики подали тепло в 113 домов из 118 отключенных из-за аварии в Ленинском районе. Авария случилась в эту субботу, 23 ноября:  на Фасадной прорвало теплотрассу. Кипяток фонтаном начал бить из колодца, всю улицу заволокло паром. Из-за этого без отопления остались 118 домов и 7 детских учреждений.

Как сообщили НГС в Сибирской генерирующей компании, отопление подали около 3 часов ночи.

— В зоне отключения остаются 5 домов по адресам: Колхидская, 9, 11 Фасадная, 8, 10, и Забалуева, 52, а также детский сад №184 по ул. Фасадная, 6. Эти объекты получают тепло из обратного трубопровода, что позволяет избежать охлаждения зданий: температура теплоносителя 60 градусов. Подающий трубопровод планируем отремонтировать до 20:00 24 ноября. Энергетики меняют участок трубы длиной около 8 метров, диаметром 500 мм. На объекте работает три бригады, 5 единиц техники, — рассказали СГК. 

Возвращение тепла подтверждают и жители Ленинского района:

— Отопление на Фасадной дали, горячей воды нет, — пишет житель дома на Фасадной, 25/1 Константин.

Ранее мы писали о масштабной аварии на Северо-Чемском. Авария оставила на несколько дней без отопления и воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но жители предпочитали спасаться сами — грелками и тёплой одеждой. 

Журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

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24 ноя 2019 в 10:51
+2 −2

Говорил же дадут отопление... Больше ныли и скулили бездельники...

Гость
24 ноя 2019 в 10:55
+1 −1

одни тролы , и боты , и с больнички

Qwerty
24 ноя 2019 в 10:54
+0 −1

Живя на левом берегу, местный житель должен быть готов к страданиям и лишениям. Каждый левобережец должен почувствовать боль от...