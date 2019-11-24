Студентка из Новосибирска, несмотря на внезапную болезнь, опять покорила Меладзе на шоу «Голос». Как это было

Дуэт Валерии и Романа восхитил всех судей Фото: Первый канал

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка одержала победу в этапе «Поединки», исполнив песню «Ты скажи» Владимира Преснякова в дуэте с Романом Волозневым.

В «Поединках» наставники поделили вокалистов на пары, но пройти в следующий этап может только один участник. — Главное — проявить максимум эмоций. Здесь нужен холодный разум и горячее сердце. Поэтому я вам желаю дать сегодня жару, чтобы просто довести некоторых товарищей до слёз, — такое напутствие дал Роману и Валерии их наставник Константин Меладзе.

Выступление Романа и Валерии очень впечатлило зрителей: вокалистам долго аплодировали и кричали слова благодарности. — Просто потрясающе звучал тембр, голос — такой бархат! Я не представляю, что будет делать Костя, сложнейший выбор, спасибо огромное за доставленное удовольствие, — прокомментировала выступление Полина Гагарина. Сама Валерия тоже очень довольна совместным дуэтом с Романом. — Наше выступление с Ромой, я считаю, получилось очень трогательным и «огненно-форс-мажорным». Объясню почему. Дело в том, что за пару дней до съемок телепередачи мы с напарником очень сильно простудились. Врач поставил нам один и тот же диагноз — «острый трахеит». Это означало, что голоса обязательно пропадут со дня на день. Слава Богу, на наше выступление силы еще оставались, хотя Ромка чувствовал себя немного хуже. Тем не менее, я считаю, что наш дуэт получился еще более трепетным, потому как мы поддерживали друг друга даже во время пения, это так здорово! Я довольна нашим взаимодействием, мы чувствовали друг друга. Рома — прекрасный, тонкий и «вкусный» музыкант. У него в музыкальной жизни всё сложится наилучшим образом, я уверена, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Миронова.

Участница считает, что её дуэт с Романом Волозневым получился очень трепетным Фото: Валерия Миронова