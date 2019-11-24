Студентка из Новосибирска, несмотря на внезапную болезнь, опять покорила Меладзе на шоу «Голос». Как это было

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка одержала победу в этапе «Поединки», исполнив песню «Ты скажи» Владимира Преснякова в дуэте с Романом Волозневым.
В «Поединках» наставники поделили вокалистов на пары, но пройти в следующий этап может только один участник.
— Главное — проявить максимум эмоций. Здесь нужен холодный разум и горячее сердце. Поэтому я вам желаю дать сегодня жару, чтобы просто довести некоторых товарищей до слёз, — такое напутствие дал Роману и Валерии их наставник Константин Меладзе.
Выступление Романа и Валерии очень впечатлило зрителей: вокалистам долго аплодировали и кричали слова благодарности.
— Просто потрясающе звучал тембр, голос — такой бархат! Я не представляю, что будет делать Костя, сложнейший выбор, спасибо огромное за доставленное удовольствие, — прокомментировала выступление Полина Гагарина.
Сама Валерия тоже очень довольна совместным дуэтом с Романом.
— Наше выступление с Ромой, я считаю, получилось очень трогательным и «огненно-форс-мажорным». Объясню почему. Дело в том, что за пару дней до съемок телепередачи мы с напарником очень сильно простудились. Врач поставил нам один и тот же диагноз — «острый трахеит». Это означало, что голоса обязательно пропадут со дня на день. Слава Богу, на наше выступление силы еще оставались, хотя Ромка чувствовал себя немного хуже. Тем не менее, я считаю, что наш дуэт получился еще более трепетным, потому как мы поддерживали друг друга даже во время пения, это так здорово! Я довольна нашим взаимодействием, мы чувствовали друг друга. Рома — прекрасный, тонкий и «вкусный» музыкант. У него в музыкальной жизни всё сложится наилучшим образом, я уверена, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Миронова.
После обсуждения дуэта членами жюри, Константину Меладзе пришлось сделать свой выбор.
— Дальше двигаться со мной в проекте будет Валерия Миронова, — вынес вердикт наставник.
В начале месяца мы писали о том, как Валерия Миронова перепела Леди Гагу: к ней повернулись все судьи.
Певица родилась в Якутии, но в 16 лет переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж. Ранее НГС побеседовал с Валерией и узнал пять интересных фактов о ней.
А год назад в «Голосе» участвовал молодой человек Валерии — Сергей Архипов — тогда никто из наставников не повернулся к новосибирскому исполнителю. По мнению судей, Сергей был «слишком безупречен».