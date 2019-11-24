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Развлечения

Студентка из Новосибирска, несмотря на внезапную болезнь, опять покорила Меладзе на шоу «Голос». Как это было

Дуэт Валерии Мироновой и Романа Волознева восхитил всех членов жюри

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Дуэт Валерии и Романа восхитил всех судей

Дуэт Валерии и Романа восхитил всех судей

Бывшая студентка Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф. Мурова Валерия Миронова выступила на шоу «Голос» на Первом канале. 21-летняя вокалистка одержала победу в этапе «Поединки», исполнив песню «Ты скажи» Владимира Преснякова в дуэте с Романом Волозневым.

В «Поединках» наставники поделили вокалистов на пары, но пройти в следующий этап может только один участник.

— Главное — проявить максимум эмоций. Здесь нужен холодный разум и горячее сердце. Поэтому я вам желаю дать сегодня жару, чтобы просто довести некоторых товарищей до слёз, — такое напутствие дал Роману и Валерии их наставник Константин Меладзе.

Выступление Романа и Валерии очень впечатлило зрителей: вокалистам долго аплодировали и кричали слова благодарности. 

— Просто потрясающе звучал тембр, голос — такой бархат! Я не представляю, что будет делать Костя, сложнейший выбор, спасибо огромное за доставленное удовольствие, — прокомментировала выступление Полина Гагарина.

Сама Валерия тоже очень довольна совместным дуэтом с Романом.

— Наше выступление с Ромой, я считаю, получилось очень трогательным и «огненно-форс-мажорным». Объясню почему. Дело в том, что за пару дней до съемок телепередачи мы с напарником очень сильно простудились. Врач поставил нам один и тот же диагноз — «острый трахеит». Это означало, что голоса обязательно пропадут со дня на день. Слава Богу, на наше выступление силы еще оставались, хотя Ромка чувствовал себя немного хуже. Тем не менее, я считаю, что наш дуэт получился еще более трепетным, потому как мы поддерживали друг друга даже во время пения, это так здорово! Я довольна нашим взаимодействием, мы чувствовали друг друга. Рома — прекрасный, тонкий и «вкусный» музыкант. У него в музыкальной жизни всё сложится наилучшим образом, я уверена, — рассказала корреспонденту НГС Валерия Миронова.

Участница считает, что её дуэт с Романом Волозневым получился очень трепетным

Участница считает, что её дуэт с Романом Волозневым получился очень трепетным

После обсуждения дуэта членами жюри, Константину Меладзе пришлось сделать свой выбор.

— Дальше двигаться со мной в проекте будет Валерия Миронова, — вынес вердикт наставник.

В начале месяца мы писали о том, как Валерия Миронова перепела Леди Гагу: к ней повернулись все судьи.

Певица родилась в Якутии, но в 16 лет переехала в Новосибирск и поступила в музыкальный колледж. Ранее НГС побеседовал с Валерией и узнал пять интересных фактов о ней.

А год назад в «Голосе» участвовал молодой человек Валерии — Сергей Архипов — тогда никто из наставников не повернулся к новосибирскому исполнителю. По мнению судей, Сергей был «слишком безупречен».

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
24 ноя 2019 в 00:30
+1 −0

На рекламе прыгал по каналам, попал на её выступление.Реально пара спела просто отлично, при этом песня сама по себе г.., так...

24 ноя 2019 в 00:22
+1 −0

Хорошо спела.Песенка ,правда дряная.

Гость
24 ноя 2019 в 00:31
+0 −0

Всем ЧОПом смотрели, радовались за неё. Только директор ругался, что лучше смотреть яндекс эфир НХЛ