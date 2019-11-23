23 ноября суббота
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 1/10
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -14°С
Пробки 1/10
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Город

Ещё масштабнее, чем на Северо-Чемском: жители 118 домов проведут ночь без отопления

Последствия прорыва теплотрассы на Фасадной

Поделиться

375
2 Обсудить
Завершить работы планируется к 6:00 24 ноября

Завершить работы планируется к 6:00 24 ноября

В эту субботу, 23 ноября, в Новосибирске на улице Фасадной прорвало трубу. Кипяток фонтаном начал бить из колодца, всю улицу заволокло паром. Бригада уже начала ремонтные работы. Из-за аварии до утра без отопления остались 118 домов и 7 детских учреждений.

— Бригада теплосетевого подразделения СГК уже устраняет дефект на магистральной теплотрассе по улице Фасадная. В зоне отключения оказались 118 многоквартирных домов и 7 детских учреждений. Завершить работы планируется к 6:00 24 ноября. Параметры подачи теплоснабжения, пониженные в период поиска дефекта, восстановлены, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Ранее мы писали о масштабной аварии на Северо-Чемском. Авария оставила на несколько дней без отопления и воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но жители предпочитали спасаться сами — грелками и тёплой одеждой. 

Журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прорыв теплотрассыЛенинский районавария

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

джон2
23 ноя 2019 в 22:25
+0 −0

Такое случается

Azba
23 ноя 2019 в 22:25
+0 −0

Господа, серьезно, кто-нибудь верит в такие "совпадения"?
Нас ждет новая волна "ой-ей, видите сколько аварий, нужно...