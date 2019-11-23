Ещё масштабнее, чем на Северо-Чемском: жители 118 домов проведут ночь без отопления

В эту субботу, 23 ноября, в Новосибирске на улице Фасадной прорвало трубу. Кипяток фонтаном начал бить из колодца, всю улицу заволокло паром. Бригада уже начала ремонтные работы. Из-за аварии до утра без отопления остались 118 домов и 7 детских учреждений.
— Бригада теплосетевого подразделения СГК уже устраняет дефект на магистральной теплотрассе по улице Фасадная. В зоне отключения оказались 118 многоквартирных домов и 7 детских учреждений. Завершить работы планируется к 6:00 24 ноября. Параметры подачи теплоснабжения, пониженные в период поиска дефекта, восстановлены, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Ранее мы писали о масштабной аварии на Северо-Чемском. Авария оставила на несколько дней без отопления и воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но жители предпочитали спасаться сами — грелками и тёплой одеждой.
Журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.