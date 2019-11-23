Ещё масштабнее, чем на Северо-Чемском: жители 118 домов проведут ночь без отопления

В эту субботу, 23 ноября, в Новосибирске на улице Фасадной прорвало трубу. Кипяток фонтаном начал бить из колодца, всю улицу заволокло паром. Бригада уже начала ремонтные работы. Из-за аварии до утра без отопления остались 118 домов и 7 детских учреждений.

— Бригада теплосетевого подразделения СГК уже устраняет дефект на магистральной теплотрассе по улице Фасадная. В зоне отключения оказались 118 многоквартирных домов и 7 детских учреждений. Завершить работы планируется к 6:00 24 ноября. Параметры подачи теплоснабжения, пониженные в период поиска дефекта, восстановлены, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.