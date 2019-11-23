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Происшествия

Поджигатель, спаливший ночью две машины в Ленинском районе, попал на видео

Предположительно, у него был конфликт с владельцем одного из автомобилей

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В ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, в Ленинском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. По словам очевидцев, мужчина поджог автомобиль Toyota Cresta, после чего загорелся рядом стоящий Nissan Pulsar. У обеих иномарок полностью выгорели салоны.

Сначала загорелась&nbsp;Toyota Cresta, потом вспыхнул стоящий рядом&nbsp;Nissan Pulsar

Сначала загорелась Toyota Cresta, потом вспыхнул стоящий рядом Nissan Pulsar

— Я был в гостях, когда мне позвонили соседи и сообщили, что горит машина соседа, а рядом стоит моя. Когда я приехал, мой автомобиль уже догорал. Поджог совершил человек, с которым у соседа был какой-то конфликт. Есть видео, как поджигают машину, сейчас мы ищем очевидцев, которые бы смогли опознать поджигателя, — рассказал корреспонденту НГС Асхаб, владелец сгоревшего Nissan Pulsar.

У обеих иномарок полностью выгорели салоны

У обеих иномарок полностью выгорели салоны

Также владелец сгоревшего Nissan сообщил, что подозреваемого в поджоге уже поймали.

— Сегодня в 01:08 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Несколько граждан проверяются на причастность к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 «Поджог», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Неделю назад произошёл пожар в частном доме на улице Пархоменко — хозяин горящего дома госпитализирован в ожоговый центр; сарай, два гаража и соседский дом повреждены, а легковой автомобиль полностью сгорел.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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КОММЕНТАРИИ (50)

23 ноя 2019 в 21:13

Да впринципе чувак доброе дело делал, каждый затоталенный пруль это спасённый жизни пешеходов и простых водителей

ЫЫЫ
23 ноя 2019 в 21:14

рассказал корреспонденту НГС коренной сибиряк Асхаб, владелец сгоревшего Nissan Pulsar

Павел
23 ноя 2019 в 21:21

Снимавшие могли бы и полицию вызвать, пока снимали. Никакой помощи люди не стали оказывать друг другу.