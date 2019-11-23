Поджигатель, спаливший ночью две машины в Ленинском районе, попал на видео

В ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, в Ленинском районе Новосибирска сгорели два автомобиля. По словам очевидцев, мужчина поджог автомобиль Toyota Cresta, после чего загорелся рядом стоящий Nissan Pulsar. У обеих иномарок полностью выгорели салоны.

— Я был в гостях, когда мне позвонили соседи и сообщили, что горит машина соседа, а рядом стоит моя. Когда я приехал, мой автомобиль уже догорал. Поджог совершил человек, с которым у соседа был какой-то конфликт. Есть видео, как поджигают машину, сейчас мы ищем очевидцев, которые бы смогли опознать поджигателя, — рассказал корреспонденту НГС Асхаб, владелец сгоревшего Nissan Pulsar.

— Сегодня в 01:08 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Полтавской в Ленинском районе Новосибирска. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Несколько граждан проверяются на причастность к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 «Поджог», — прокомментировали происшествие в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Также владелец сгоревшего Nissan сообщил, что подозреваемого в поджоге уже поймали.

Неделю назад произошёл пожар в частном доме на улице Пархоменко — хозяин горящего дома госпитализирован в ожоговый центр; сарай, два гаража и соседский дом повреждены, а легковой автомобиль полностью сгорел.