Половине Ленинского района снизили температуру отопления. Рассказываем, что случилось

В Новосибирске на улице Фасадной в эту субботу, 23 ноября, прорвало трубу — кипяток фонтаном начал бить из колодца, а паром заволокло всю улицу.
— В этом месте не в первый раз такие аварии. Вроде должны отключить отопление. Дорогу перекрыли, ждём МЧС, много домов придется отключить, — рассказала НГС местная жительница.
Последствия коммунального ЧП местные жители сняли на видео.
— В связи с поиском места порыва на теплотрассе по улице Фасадная понижены параметры теплоснабжения по зоне ТЭЦ-2 до 21:00 23 ноября. Это микрорайоны Горский, Башня, Новогодняя, Вертковская, Степная, все до Троллейной, областная больница. После нахождения дефекта бригады незамедлительно начнут ремонтные работы. Тогда же энергетики определят и зону отключения теплоснабжения. Она будет значительно меньше, чем зона пониженных параметров, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Вчера в домах Плехановского жилмассива пропали отопление и горячая вода — под аварийное отключение попало 9 домов. До этого на Северо-Чемском на несколько дней остались без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, а СГК рекомендовала жителям микрорайона провести ночь в гостях. Журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.