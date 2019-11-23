Половине Ленинского района снизили температуру отопления. Рассказываем, что случилось

В Новосибирске на улице Фасадной в эту субботу, 23 ноября, прорвало трубу — кипяток фонтаном начал бить из колодца, а паром заволокло всю улицу.



— В этом месте не в первый раз такие аварии. Вроде должны отключить отопление. Дорогу перекрыли, ждём МЧС, много домов придется отключить, — рассказала НГС местная жительница.