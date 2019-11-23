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Половине Ленинского района снизили температуру отопления. Рассказываем, что случилось

СГК ищет место порыва теплотрассы на Фасадной. Из-за этого на улице Забалуева перекрыли дорогу

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Паром заволокло ближайшую улицу

Паром заволокло ближайшую улицу

В Новосибирске на улице Фасадной в эту субботу, 23 ноября, прорвало трубу — кипяток фонтаном начал бить из колодца, а паром заволокло всю улицу.

— В этом месте не в первый раз такие аварии. Вроде должны отключить отопление. Дорогу перекрыли, ждём МЧС, много домов придется отключить, — рассказала НГС местная жительница.

Въезды на улице Забалуева перекрыты

Въезды на улице Забалуева перекрыты

Последствия коммунального ЧП местные жители сняли на видео.

— В связи с поиском места порыва на теплотрассе по улице Фасадная понижены параметры теплоснабжения по зоне ТЭЦ-2 до 21:00 23 ноября. Это микрорайоны Горский, Башня, Новогодняя, Вертковская, Степная, все до Троллейной, областная больница. После нахождения дефекта бригады незамедлительно начнут ремонтные работы. Тогда же энергетики определят и зону отключения теплоснабжения. Она будет значительно меньше, чем зона пониженных параметров, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Автор: читательница НГС

Автор: читательница НГС

Вчера в домах Плехановского жилмассива пропали отопление и горячая вода — под аварийное отключение попало 9 домов. До этого на Северо-Чемском на несколько дней остались без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, а СГК рекомендовала жителям микрорайона провести ночь в гостях. Журналист НГС пообщалась с представителями СГК и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП. 

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