«Сам вызвался помочь»: водитель «Субару» на тросе оттащил сломавшийся троллейбус

После такой буксировки Subaru немного пострадал

В Новосибирске водитель Subaru Forester оттащил на тросе сломавшийся троллейбус. Инцидент, по словам водителя, произошёл вчера вечером на перекрёстке улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. Водителю удалось с нескольких попыток оттащить троллейбус и не задеть другие автомобили и пешеходов.

Но Subaru после этого немного пострадал.

— Лопнул радиатор охлаждения. Сейчас как раз его меняю. Сам вызвался помочь, просто я знаю, какие пробки создаются, если троллейбус перекрывает Богдашку. Нужно было помочь, — рассказал корреспонденту НГС водитель кроссовера Иван Алпатов.