«Сам вызвался помочь»: водитель «Субару» на тросе оттащил сломавшийся троллейбус

В Новосибирске водитель Subaru Forester оттащил на тросе сломавшийся троллейбус. Инцидент, по словам водителя, произошёл вчера вечером на перекрёстке улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. Водителю удалось с нескольких попыток оттащить троллейбус и не задеть другие автомобили и пешеходов.
Но Subaru после этого немного пострадал.
— Лопнул радиатор охлаждения. Сейчас как раз его меняю. Сам вызвался помочь, просто я знаю, какие пробки создаются, если троллейбус перекрывает Богдашку. Нужно было помочь, — рассказал корреспонденту НГС водитель кроссовера Иван Алпатов.
Ремонт радиатора обойдётся мужчине в 5–6 тысяч рублей.
— А что поделать. Добро когда-нибудь вернётся. Надеюсь, — добавил мужчина.
Неделю назад во время сильного снегопада на площади Лыщинского забуксовал троллейбус — его пришлось толкать пассажирам. Инцидент на дороге попал на видео прохожего.