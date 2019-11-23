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Дороги и транспорт

«Сам вызвался помочь»: водитель «Субару» на тросе оттащил сломавшийся троллейбус

Теперь сибиряку придётся менять в машине радиатор

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После такой буксировки&nbsp;Subaru немного пострадал

После такой буксировки Subaru немного пострадал

В Новосибирске водитель Subaru Forester оттащил на тросе сломавшийся троллейбус. Инцидент, по словам водителя, произошёл вчера вечером на перекрёстке улиц Учительской и Богдана Хмельницкого. Водителю удалось с нескольких попыток оттащить троллейбус и не задеть другие автомобили и пешеходов.

Но Subaru после этого немного пострадал.

— Лопнул радиатор охлаждения. Сейчас как раз его меняю. Сам вызвался помочь, просто я знаю, какие пробки создаются, если троллейбус перекрывает Богдашку. Нужно было помочь, — рассказал корреспонденту НГС водитель кроссовера Иван Алпатов.

Автор: Иван Алпатов

Ремонт радиатора обойдётся мужчине в 5–6 тысяч рублей.

— А что поделать. Добро когда-нибудь вернётся. Надеюсь, — добавил мужчина.

Неделю назад во время сильного снегопада на площади Лыщинского забуксовал троллейбус — его пришлось толкать пассажирам. Инцидент на дороге попал на видео прохожего.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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23 ноя 2019 в 17:43
+2 −1

Сидел бэ дома, дак и машына была бэ цэлой....😎

Фото пользователя
23 ноя 2019 в 17:41
+2 −0

Норм хайпанул.

23 ноя 2019 в 17:33
+2 −0

Ну молодец, чё. Ни тролль НГСа, ни, так сказать, диванодав и кухонный собеседник.