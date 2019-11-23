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Погиб водитель BlaBlaCar и его пассажир: подробности смертельного ДТП под Новосибирском

Людей из покорёженных машин пришлось доставать спасателям

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Один из пассажиров&nbsp;Toyota&nbsp;Camry погиб на месте ДТП. Водитель скончался в больнице

Один из пассажиров Toyota Camry погиб на месте ДТП. Водитель скончался в больнице

В утреннем ДТП на трассе Р-255 в Новосибирской области, где столкнулись три автомобиля — Hyundai Solaris, грузовик и Toyota Camry — погибли водитель и его попутчик по BlaBlaCar.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В пути следования, совершая маневр обгона грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После удара Hyundai Solaris отбросило на грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте аварии погиб пассажир Toyota Camry, а водитель седана скончался позже в больнице. Ещё троих пострадавших госпитализировали.

Из покорёженных машин людей пришлось доставать спасателям.

Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях. Последствия дорожно-транспортного происшествия устраняли около 20 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России — 4 человека и 1 единица техники, — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Друг одного из пассажиров Toyota Camry рассказал корреспонденту НГС подробности аварии:

— Он в Томск ехал по BlaBlaCar в Camry. Когда инспектор ГИБДД подошёл, то вообще удивился, что он жив остался, почти цел. Зубы выбило, очки сломало, один телефон остался в машине, второй был в кармане, там его сломало. Сам жив, рука болит, грудь тоже, ну и всё, а с другими всё вообще очень плохо. Моему другу повезло, что он был пристёгнут, хотя раньше никогда не пристёгивался на трассе — я буквально за два дня до ДТП научил пристёгиваться. Там груда металла — свободного места вообще не было.

Сейчас в обстоятельствах ДТП придётся разбираться полицейским.

Если вы знаете погибших в этом дорожном происшествии или видеорегистратор на вашем автомобиле снял момент аварии, то напишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Еще одно массовое ДТП произошло этим утром на улице Большевистской в Новосибирске — в аварии пострадали девушка-водитель и её 9-летний ребёнок.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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23 ноя 2019 в 19:26
+3 −3

Какие то блакары... В Томск автобусы ходят... Всё выделываютя типа заподло на автобусе или поезде ездить...

бир
23 ноя 2019 в 19:41
+3 −0

Р255 «Сибирь» — автомобильная дорога федерального значения.
Федеральная трасса, с одной полосой движения в каждую сторону и...

Qwerty
23 ноя 2019 в 19:31
+1 −2

Камри очень ненадежная машина. Все её хваленое качество есть только на словах. По факту солярис размотал легко...