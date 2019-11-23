Погиб водитель BlaBlaCar и его пассажир: подробности смертельного ДТП под Новосибирском

Один из пассажиров Toyota Camry погиб на месте ДТП. Водитель скончался в больнице Фото: читательница НГС

В утреннем ДТП на трассе Р-255 в Новосибирской области, где столкнулись три автомобиля — Hyundai Solaris, грузовик и Toyota Camry — погибли водитель и его попутчик по BlaBlaCar. — По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В пути следования, совершая маневр обгона грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Camry. После удара Hyundai Solaris отбросило на грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



На месте аварии погиб пассажир Toyota Camry, а водитель седана скончался позже в больнице. Ещё троих пострадавших госпитализировали. Из покорёженных машин людей пришлось доставать спасателям.

Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Спасатели деблокировали двух человек, зажатых в сильно поврежденных автомобилях. Последствия дорожно-транспортного происшествия устраняли около 20 человек и 4 единицы техники, в том числе от МЧС России — 4 человека и 1 единица техники, — рассказали корреспонденту НГС в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Друг одного из пассажиров Toyota Camry рассказал корреспонденту НГС подробности аварии: — Он в Томск ехал по BlaBlaCar в Camry. Когда инспектор ГИБДД подошёл, то вообще удивился, что он жив остался, почти цел. Зубы выбило, очки сломало, один телефон остался в машине, второй был в кармане, там его сломало. Сам жив, рука болит, грудь тоже, ну и всё, а с другими всё вообще очень плохо. Моему другу повезло, что он был пристёгнут, хотя раньше никогда не пристёгивался на трассе — я буквально за два дня до ДТП научил пристёгиваться. Там груда металла — свободного места вообще не было.