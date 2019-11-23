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Пассажирка спорткара, который врезался в фуру под Новосибирском, скончалась в больнице. Её похоронят в Турции

Врачи неделю боролись за жизнь девушки. Её муж — он находился за рулем спорткара — погиб на месте ДТП

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Спорткар столкнулся с фурой

Спорткар столкнулся с фурой

Врачи не смогли спасти пассажирку спорткара, пострадавшую в ДТП с фурой. Авария произошла в прошлое воскресенье, 17 ноября, под Новосибирском.

— «Мазда» выезжала со второстепенной полосы на дорогу и столкнулась с фурой. В результате ДТП погиб водитель, мужчина 1991 года рождения, — рассказывали корреспонденту НГС об обстоятельствах ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель спорткара погиб сразу, а его пассажирка оказалась в реанимации

Водитель спорткара погиб сразу, а его пассажирка оказалась в реанимации

Пассажирку — супругу погибшего водителя — с тяжелыми травмами доставили в больницу. В эту субботу, 23 ноября, стало известно, что она скончалась в больнице Бердска.

— Супруга Ильи последовала за ним сегодня в 11:55, — говорится на странице в соцсетях погибшего водителя.

Родственники девушки, по словам знакомых семьи, решили похоронить её на родине — в Турции.

Редакция НГС выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

Сегодня на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись три автомобиля. В итоге четверо человек оказались в больнице, а один из пассажиров погиб.

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КОММЕНТАРИИ (47)

Сергей
23 ноя 2019 в 14:47

Мажоров не жалко от слова НИКАК!!! Хорошо,что никого не забрали с собой.

Гость
23 ноя 2019 в 14:49

А почему не пишут- погибла супруга водителя, который её убил своими действиями?

23 ноя 2019 в 14:51

Реально может кто то сверху спас других людей, может водитель фуры и есть он!