Пассажирка спорткара, который врезался в фуру под Новосибирском, скончалась в больнице. Её похоронят в Турции

Врачи не смогли спасти пассажирку спорткара, пострадавшую в ДТП с фурой. Авария произошла в прошлое воскресенье, 17 ноября, под Новосибирском.
— «Мазда» выезжала со второстепенной полосы на дорогу и столкнулась с фурой. В результате ДТП погиб водитель, мужчина 1991 года рождения, — рассказывали корреспонденту НГС об обстоятельствах ДТП в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Пассажирку — супругу погибшего водителя — с тяжелыми травмами доставили в больницу. В эту субботу, 23 ноября, стало известно, что она скончалась в больнице Бердска.
— Супруга Ильи последовала за ним сегодня в 11:55, — говорится на странице в соцсетях погибшего водителя.
Родственники девушки, по словам знакомых семьи, решили похоронить её на родине — в Турции.
Редакция НГС выражает соболезнования родственникам и близким погибших.
Сегодня на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись три автомобиля. В итоге четверо человек оказались в больнице, а один из пассажиров погиб.