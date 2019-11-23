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Происшествия

На дороге перед Бердском вспыхнула «Тойота»: машина полностью выгорела

Седан тушили восемь пожарных

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Машина выгорела полностью

Машина выгорела полностью

Сегодня, 23 ноября, в 11:40 под Новосибирском на дороге в сторону Бердска загорелся автомобиль — «Тойота» вспыхнула перед светофором.

— Машина выгорела полностью. Пострадавших нет. По какой причине произошло возгорание, неизвестно. Для тушения пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Видео инцидента в редакцию прислал читатель.

Автор: читатель Александр

Позавчера на Димитровском мосту загорелся внедорожник BMW X5. Момент пожара также попал на видео: дым от загоревшегося автомобиля поднимался очень высоко.

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КОММЕНТАРИИ (5)

ХХХ
23 ноя 2019 в 14:04
+2 −0

Мне одному показалось, что это не Тойота , а продукция автоваза?)

N11
23 ноя 2019 в 14:04
+2 −0

Это лада гранта седан. Или тойота горела где-то на заднем плане?

Ржу
23 ноя 2019 в 14:03
+0 −2

Хваленое японское и немецкое качество проигрывает в борьбе с русской фуфайкой под капотом.