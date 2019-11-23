На дороге перед Бердском вспыхнула «Тойота»: машина полностью выгорела

Сегодня, 23 ноября, в 11:40 под Новосибирском на дороге в сторону Бердска загорелся автомобиль — «Тойота» вспыхнула перед светофором.

— Машина выгорела полностью. Пострадавших нет. По какой причине произошло возгорание, неизвестно. Для тушения пожара привлекалось две единицы техники и восемь человек личного состава, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Видео инцидента в редакцию прислал читатель.