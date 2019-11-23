Один человек погиб и четверо пострадали в крупном ДТП на трассе в Новосибирской области

В эту субботу, 23 ноября, в 11:30 на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись три автомобиля. В итоге четверо человек оказались в больнице, а один из пассажиров погиб.
— По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В пути следования, совершая маневр обгона грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. После удара Hyundai Solaris отбросило на грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Движение на этом участке трассы регулируют инспекторы ГИБДД.
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Еще одно массовое ДТП произошло этим утром на улице Большевистской в Новосибирске — в аварии пострадали девушка-водитель и её 9-летний ребёнок.