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Происшествия

Один человек погиб и четверо пострадали в крупном ДТП на трассе в Новосибирской области

По предварительной информации, водитель седана хотел обогнать грузовик и врезался во встречную машину

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Движение на участке трассы, где произошло ДТП, регулируют инспекторы ГИБДД

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, регулируют инспекторы ГИБДД

В эту субботу, 23 ноября, в 11:30 на трассе Р-255 в Болотнинском районе столкнулись три автомобиля. В итоге четверо человек оказались в больнице, а один из пассажиров погиб.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со стороны Кемерово в сторону Новосибирска. В пути следования, совершая маневр обгона грузового автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry. После удара Hyundai Solaris отбросило на грузовой автомобиль, который двигался в попутном направлении, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП. Движение на этом участке трассы регулируют инспекторы ГИБДД.

Если вы знаете подробности этого происшествия или сделали фото с места, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Еще одно массовое ДТП произошло этим утром на улице Большевистской в Новосибирске — в аварии пострадали девушка-водитель и её 9-летний ребёнок.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
23 ноя 2019 в 13:30

По одной полосе в каждую сторону.Не оправдываю водилу, который не убедился в безопасности маневра, но одна полоса на федеральной трассе- это уровень России 18 века.

23 ноя 2019 в 13:43

Солярис это просто мрак. На нём просто ехать страшно, а не то, что обгонять.

Любопытный
23 ноя 2019 в 13:35

Прошу прощения, а пострадавшие и погибший из какой машины?
Самри или Соляриса?
Ничего личного, просто интересно.