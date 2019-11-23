23 ноября суббота
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Город

«Будто семья — опасное место». Православные активисты вышли на пикет против закона о домашнем насилии

В сквере у театра «Глобус» собрались около 50 новосибирцев

Поделиться

1 698
82 Обсудить
Активисты выступают против принятия закона

Активисты выступают против принятия закона

В Новосибирске в сквере у театра «Глобус» прошёл пикет против введения закона о домашнем насилии. По подсчётам корреспондента НГС, с плакатами вышли около 50 новосибирцев.

— Это общероссийская акция. Сегодня в это же время, но по московскому времени, проходит митинг в Москве, заявлено полторы тысячи. Завтра в Санкт-Петербурге митинг проходит. И такие же аналогичные акции проходят в Нижнем Новгороде, в Воронеже. Оcновной хештег #Засемью, — рассказал корреспонденту НГС активист Иван Квасницкий.

Активисты в Новосибирске провели именно пикет. В других городах сегодня заявлены митинги

Активисты в Новосибирске провели именно пикет. В других городах сегодня заявлены митинги

Активисты выступают против закона о домашнем насилии, который сейчас разрабатывается в Совете федерации. 

— Основная цель [закона], в моём понимании, демонизация семьи. Создаётся такое ощущение, что семья — это очень опасное место для всех, для всех, кто живёт в семье. Но на самом деле это совершенно не так, — добавил Квасницкий.

По мнению активистов, закон позволит вмешиваться в семейные отношения даже без необходимости

По мнению активистов, закон позволит вмешиваться в семейные отношения даже без необходимости

В Новосибирской группе движения «Сорок сороков» объяснили, почему выступают против закона:

— Сейчас 26 специалистами разрабатывается в Совете Федерации, на который Совет Европы и ЕС выделили 556 тысяч евро, общий бюджет реализации которого составляет 6,5 миллиарда евро. Который лоббируется открыто прозападными, феминистскими и ЛГБТ-организациями и чиновниками. Который в случае принятия позволит зайти в любую (в любую) семью, найти психологическое насилие или иной вид насилия, выселить из жилья отца и изъять из «опасного места» детей, — говорится в группе.

Активисты утверждают, что закон может навредить семьям

Активисты утверждают, что закон может навредить семьям

В сквере у театра «Глобус» собрались около 50 новосибирцев

В сквере у театра «Глобус» собрались около 50 новосибирцев

Активисты утверждают, что закон не снизит уровень агрессии в семьях

Активисты утверждают, что закон не снизит уровень агрессии в семьях

Собравшиеся развернули плакаты с тезисами о том, что разработка закона о домашнем насилии спонсируется из-за границы

Собравшиеся развернули плакаты с тезисами о том, что разработка закона о домашнем насилии спонсируется из-за границы

В конце июля сибирячки открыто рассказали о домашнем насилии и тиранах в их семьях и объяснили, почему новый закон так необходим. В августе в Нарымском сквере прошла акция протеста против декриминализации домашнего насилия.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

домашнее насилиеправославные активисты

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 3
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (82)

23 ноя 2019 в 15:21

А, то есть, эти ребята выступают за домашнее насилие? Ничего хорошего от "православных активистов" никто и не ждал...

Гость
23 ноя 2019 в 15:22

оооо,фотки,теперь хоть в лицо этих сектантов знать буду

Денис
23 ноя 2019 в 15:31

Единственный нормальный поступок активистов.