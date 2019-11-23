«Будто семья — опасное место». Православные активисты вышли на пикет против закона о домашнем насилии

В Новосибирске в сквере у театра «Глобус» прошёл пикет против введения закона о домашнем насилии. По подсчётам корреспондента НГС, с плакатами вышли около 50 новосибирцев.

— Это общероссийская акция. Сегодня в это же время, но по московскому времени, проходит митинг в Москве, заявлено полторы тысячи. Завтра в Санкт-Петербурге митинг проходит. И такие же аналогичные акции проходят в Нижнем Новгороде, в Воронеже. Оcновной хештег #Засемью, — рассказал корреспонденту НГС активист Иван Квасницкий.