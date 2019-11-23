«Будто семья — опасное место». Православные активисты вышли на пикет против закона о домашнем насилии

В Новосибирске в сквере у театра «Глобус» прошёл пикет против введения закона о домашнем насилии. По подсчётам корреспондента НГС, с плакатами вышли около 50 новосибирцев.
— Это общероссийская акция. Сегодня в это же время, но по московскому времени, проходит митинг в Москве, заявлено полторы тысячи. Завтра в Санкт-Петербурге митинг проходит. И такие же аналогичные акции проходят в Нижнем Новгороде, в Воронеже. Оcновной хештег #Засемью, — рассказал корреспонденту НГС активист Иван Квасницкий.
Активисты выступают против закона о домашнем насилии, который сейчас разрабатывается в Совете федерации.
— Основная цель [закона], в моём понимании, демонизация семьи. Создаётся такое ощущение, что семья — это очень опасное место для всех, для всех, кто живёт в семье. Но на самом деле это совершенно не так, — добавил Квасницкий.
В Новосибирской группе движения «Сорок сороков» объяснили, почему выступают против закона:
— Сейчас 26 специалистами разрабатывается в Совете Федерации, на который Совет Европы и ЕС выделили 556 тысяч евро, общий бюджет реализации которого составляет 6,5 миллиарда евро. Который лоббируется открыто прозападными, феминистскими и ЛГБТ-организациями и чиновниками. Который в случае принятия позволит зайти в любую (в любую) семью, найти психологическое насилие или иной вид насилия, выселить из жилья отца и изъять из «опасного места» детей, — говорится в группе.
В конце июля сибирячки открыто рассказали о домашнем насилии и тиранах в их семьях и объяснили, почему новый закон так необходим. В августе в Нарымском сквере прошла акция протеста против декриминализации домашнего насилия.