23 ноября суббота
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 63.71
eur 70.52

Темы

СЕЙЧАС -14°С
Пробки 5/10
usd 63.71
eur 70.52

Все новости

Все новости
Город

Дрифтеры замучили жителей центра: каждую ночь устраивают «сходки» на площади Ленина

При появлении сотрудников ГИБДД машины сразу же разъезжаются

Поделиться

871
11 Обсудить
При появлении сотрудников ГИБДД дрифтеры разъезжаются

При появлении сотрудников ГИБДД дрифтеры разъезжаются

В Новосибирске водители устраивают по ночам дрифт в центре города — они собираются на парковке площади Ленина.

— Начиная с четверга на парковке перед магазином «Летуаль» ближе к ночи дрифтят по несколько машин. В эту пятницу они решили устроить сходку. Дрифтят с 11 вечера, — прислал в редакцию фото читатель НГС.

В ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили, что экипаж сегодня ночью, 23 ноября, выезжал на площадь Ленина.

— Но когда экипаж подъезжает — машины все разъезжаются. Каждую ночь дрифтеры собираются на площади Ленина. Когда снег падает, то частенько жалобы идут на кольцо Доватора. Экипажи ежечасно проезжают по данным направлениям. Проводят беседу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий — ведём профилактическую работу с такими участниками дорожного движения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Неделю назад водитель седана вылетел с дороги и разбил четыре машины на парковке. По словам очевидцев, водитель мог потерять управление из-за неудачного дрифта на дороге.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дрифт

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

Фото пользователя
23 ноя 2019 в 13:25
+6 −1

Это недодрифтеры, пересмотревшие фильмы.

+++
23 ноя 2019 в 13:23
+4 −1

На площади и на кольце, дрифтуны дрифтуют уже хрен знает сколько лет.
Просто всем пофиг.
Кстати ещё дрифтовали у ТЦ...

Фото пользователя
23 ноя 2019 в 13:18
+3 −1

Торетты, шли бы на завод. Или на фабрику.