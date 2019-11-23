Дрифтеры замучили жителей центра: каждую ночь устраивают «сходки» на площади Ленина

В Новосибирске водители устраивают по ночам дрифт в центре города — они собираются на парковке площади Ленина.



— Начиная с четверга на парковке перед магазином «Летуаль» ближе к ночи дрифтят по несколько машин. В эту пятницу они решили устроить сходку. Дрифтят с 11 вечера, — прислал в редакцию фото читатель НГС.

В ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили, что экипаж сегодня ночью, 23 ноября, выезжал на площадь Ленина.

— Но когда экипаж подъезжает — машины все разъезжаются. Каждую ночь дрифтеры собираются на площади Ленина. Когда снег падает, то частенько жалобы идут на кольцо Доватора. Экипажи ежечасно проезжают по данным направлениям. Проводят беседу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий — ведём профилактическую работу с такими участниками дорожного движения, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.