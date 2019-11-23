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Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП на Северном объезде

«Тойота» столкнулась с попутной «Ладой»

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Из одной из машин выпало мясо

Из одной из машин выпало мясо

Сегодня, 23 ноября, на 42-м километре Северного объезда столкнулись две машины — врачи доставили в больницу четверых пострадавших.

— По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Highlander двигался со стороны посёлка Садовый в сторону посёлка Рыбачий и в пути следования по неустановленной пока причине совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем Lada GRANTA, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Автор: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В ведомстве добавили, что в аварии пострадали только взрослые.

— В медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены 4 человека — двое из иномарки, двое из автомобиля Lada. Детей среди пострадавших нет, — объяснили в МВД.

Очевидцы ДТП рассказали, что из одного из автомобилей выпало мясо — туши разбросало по дороге.

Если вы знаете подробности этого происшествия или сделали фото с места, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Сегодня в Новосибирске на улице Большевистской произошло массовое ДТП — в аварии пострадали девушка-водитель и её 9-летний ребёнок.

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КОММЕНТАРИИ (10)

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23 ноя 2019 в 12:52

Туши не были пристегнуты что-ли... Штраф им за это...

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23 ноя 2019 в 12:41

Надеюсь документы на мясо были... Если нет то конфисковать...

Фото пользователя
23 ноя 2019 в 12:51

Зачем в одном автоведре снимать на два телефона... Ещё и автоведроводитель тянет свои копыта поснимать...