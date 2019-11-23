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Происшествия

«У девушки перелом ноги»: в тройном ДТП на Большевистской пострадала водитель и 9-летняя девочка

Ребёнка сейчас осматривают медики

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По предварительной информации, водитель&nbsp;Toyota&nbsp;Vitz не справилась с управлением

По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением

Сегодня, 23 ноября, в Новосибирске в 10:10 на улице Большевистской произошло массовое ДТП.

— Два автомобиля, Toyota Yaris и Outlander, двигались в сторону Бугринского моста, по Большевистской навстречу двигался Toyota Vitz, за рулём девушка, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в другие автомобили. 

— У девушки перелом ноги, — добавил Савченков.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что девочку осматривают медики - её состояние пока неизвестно.

Если вы знаете подробности этого происшествия или сделали фото с места, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

В ночь на пятницу, 22 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Хонды Аккорд» улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС.

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КОММЕНТАРИИ (15)

АК!
23 ноя 2019 в 12:11

Кто ее вообще допустил до руля?

23 ноя 2019 в 12:25

Не пойму одного ну не можешь водить машину зачем садиться тогда и усложнять другим водителям проблемы я думаю раз на машине не может то и на кухне они ни какие .

Фото пользователя
23 ноя 2019 в 12:24

Кто допустил её до руля пруля?