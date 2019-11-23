«У девушки перелом ноги»: в тройном ДТП на Большевистской пострадала водитель и 9-летняя девочка

По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением

По предварительной информации, водитель Toyota Vitz не справилась с управлением и врезалась в другие автомобили.

— Два автомобиля, Toyota Yaris и Outlander, двигались в сторону Бугринского моста, по Большевистской навстречу двигался Toyota Vitz, за рулём девушка, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Сегодня, 23 ноября, в Новосибирске в 10:10 на улице Большевистской произошло массовое ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что девочку осматривают медики - её состояние пока неизвестно.

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В ночь на пятницу, 22 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Хонды Аккорд» улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС.

