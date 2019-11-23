Сибиряк украл из зоомагазина две пачки корма для кота

В Новосибирске полицейские задержали сибиряка, который украл из магазина корм для кота — он унёс из зоомагазина две пачки на три тысячи рублей.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции
Полицейские уже возбудили уголовное дело за «Кражу» по статье 158 УК РФ.
Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
Во вторник следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя — 32-летнего Николая Квочкина нашли в Кемерово, после того как он сбежал с места преступления.