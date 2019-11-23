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Криминал

Сибиряк украл из зоомагазина две пачки корма для кота

Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого и отпустили его под подписку о невыезде

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В зоомагазине оценили ущерб в три тысячи рублей

В зоомагазине оценили ущерб в три тысячи рублей

В Новосибирске полицейские задержали сибиряка, который украл из магазина корм для кота — он унёс из зоомагазина две пачки на три тысячи рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже был задержан 30-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские уже возбудили уголовное дело за «Кражу» по статье 158 УК РФ.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Во вторник следователи и полицейские задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя — 32-летнего Николая Квочкина нашли в Кемерово, после того как он сбежал с места преступления.

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КОММЕНТАРИИ (44)

вот это новость!
23 ноя 2019 в 10:56
+5 −8

Этот сибиряк ещё пишет на НГС, голубенькая аватарка с котом, для которого и украл корм.
Навальнисты все склонны к...

23 ноя 2019 в 10:53
+9 −3

Ради котеньки человек злодеяние совершил, заслуживает снисхождениния.

план посадок
23 ноя 2019 в 10:59
+9 −0

Теперь кота придется сдать в приют на следующие несколько лет, пока хозяин будет сидеть в тюрьме. Все-таки это не олимпиард...