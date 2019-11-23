Сибиряк украл из зоомагазина две пачки корма для кота

В зоомагазине оценили ущерб в три тысячи рублей

В Новосибирске полицейские задержали сибиряка, который украл из магазина корм для кота — он унёс из зоомагазина две пачки на три тысячи рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску по подозрению в краже был задержан 30-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские уже возбудили уголовное дело за «Кражу» по статье 158 УК РФ.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.