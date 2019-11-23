В понедельник силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН, как бы намекая, что неделя будет не из легких. Вскоре из-за коммунальной аварии больше 40 домов на Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней остались без отопления. В это время в городе как раз были сильные морозы. Тогда же полицейским удалось задержать убийцу бизнесмена Андраника Мурадяна, которого искали почти полгода. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.



Неделя началась с обысков в здании управления делами СО РАН. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: оно оказалось связано с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей академиков. В статусе подозреваемого оказался бывший управляющий делами СО РАН 77-летний Эдуард Скубневский. НГС выпустил материал с подробностями запутанного дела. Оказалось, на странную приватизацию обратили внимание еще 4 года назад, но уголовное дело не возбуждали.