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Отключения на Северо-Чемском, скандал вокруг снюса и обыски в СО РАН — главное за неделю

Самые обсуждаемые новости Новосибирска с 18 по 22 ноября, которые важно знать

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Скандал вокруг снюса, авария на Северо-Чемском и новые правила получения справки для водителей стали поводом для обсуждения&nbsp;

Скандал вокруг снюса, авария на Северо-Чемском и новые правила получения справки для водителей стали поводом для обсуждения 

В понедельник силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН, как бы намекая, что неделя будет не из легких. Вскоре из-за коммунальной аварии больше 40 домов на Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней остались без отопления. В это время в городе как раз были сильные морозы. Тогда же полицейским удалось задержать убийцу бизнесмена Андраника Мурадяна, которого искали почти полгода. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.

Спорный коттедж собственной персоной

Спорный коттедж собственной персоной

  • Худрук Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев всё же смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе (и даже разорвал его). НГС собрал всю информацию о неслучившемся увольнении Афанасьева в этом тексте. 
  • В среду на встрече с журналистами о своём увольнении заявил директор новосибирского цирка Сергей Шабанов — он рассказал, что ремонт цирка не понравился Росгосцирку. Шабанов пояснил, что одна из главных претензий Росгосцирка к нему заключается в том, что новосибирский цирк не проводил тендеров и конкурсов и делал ремонт хозяйственным способом. При этом состояние здания отвечает всем требованиям.
Аварию под контроль взяла мэрия

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КОММЕНТАРИИ (2)

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23 ноя 2019 в 10:13

Авария на Северо-Чемском,учитывая какие были морозы, и как люди спасались и грелись, чтобы не замерзнуть окончательно -самая убойная новость и серьезное ЧП за последние две недели в городе.Только СГК все равно выстояло и осталось на плаву без последствий и штрафных санкций..Никто не сложил полномочия и из городских управленцев..

23 ноя 2019 в 10:10

Коттедж-то украденный заберите обратно и другие проверьте