В понедельник силовики пришли с обысками в управление делами СО РАН, как бы намекая, что неделя будет не из легких. Вскоре из-за коммунальной аварии больше 40 домов на Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней остались без отопления. В это время в городе как раз были сильные морозы. Тогда же полицейским удалось задержать убийцу бизнесмена Андраника Мурадяна, которого искали почти полгода. Подробнее об этих и других важных событиях Новосибирска — в еженедельном обзоре НГС.
- Неделя началась с обысков в здании управления делами СО РАН. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий: оно оказалось связано с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей академиков. В статусе подозреваемого оказался бывший управляющий делами СО РАН 77-летний Эдуард Скубневский. НГС выпустил материал с подробностями запутанного дела. Оказалось, на странную приватизацию обратили внимание еще 4 года назад, но уголовное дело не возбуждали.
- Худрук Новосибирского городского драмтеатра Сергей Афанасьев всё же смог договориться с властями — после совещания в правительстве 18 ноября он отозвал своё заявление об уходе (и даже разорвал его). НГС собрал всю информацию о неслучившемся увольнении Афанасьева в этом тексте.
- Спустя 5 месяцев поисков следователям и полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве бизнесмена на остановке на улице Гоголя. Его нашли в Кемерово. Преступление произошло ещё в июне — тогда весь город напугала стрельба в центре Новосибирска. Уже в июле полиция заочно арестовала подозреваемого на два месяца. Следователи полагали, что он может укрываться у родственников в Казахстане, поэтому объявили его в международный розыск.
- В среду на встрече с журналистами о своём увольнении заявил директор новосибирского цирка Сергей Шабанов — он рассказал, что ремонт цирка не понравился Росгосцирку. Шабанов пояснил, что одна из главных претензий Росгосцирка к нему заключается в том, что новосибирский цирк не проводил тендеров и конкурсов и делал ремонт хозяйственным способом. При этом состояние здания отвечает всем требованиям.
- К середине недели жителей города потрясла ещё одна новость. В Северо-Чемском жилмассиве произошла серьезная коммунальная авария, которая на несколько дней оставила без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, СГК рекомендовала жителям района провести ночь в гостях, но люди предпочитали спасаться сами — обогревателями и дополнительной одеждой. В эти же дни в город пришли первые и самые сильные морозы. Тепло вернулось в дома только к позднему вечеру четверга. НГС узнал, где в Новосибирске ждать новых ЧП и могут ли пострадавшие от отключения получить компенсацию.
- На этой неделе новосибирцы атаковали медцентры и наркологические диспансеры. Горожане хотели получить справку для получения или обмена водительских прав по старым ценам. Дело в том, что с 22 ноября из-за новых правил Минздрава стоимость водительской медкомиссии могла возрасти до 7000 рублей. НГС поговорил с главным психиатром-наркологом о нововведении, которое взбудоражило автомобилистов. Минздрав заметил обеспокоенность людей и отложил вступление в силу новых правил для водителей. Путин так вообще назвал новые правила чушью.
- В конце недели в Новосибирске умер школьник. По словам источника, знакомого с ситуацией, тело семиклассника родители обнаружили в квартире. В это же время по городу пошел слух, что ребенок умер от снюса, который якобы распространяли в школе. Однако в Следственном комитете пока не называют причину смерти мальчика. Что такое снюс и чем он может быть опасен — мы объясняем в этом тексте.