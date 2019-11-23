Внедорожник не смог завершить маневр и врезался в железный забор на Гоголя

— Примерно в 22:45 по улице Гоголя в сторону Центрального рынка внедорожник «Мицубиси» ехал, скорость километров 90–100. В правом ряду он увидел ограждение снегоуборочной машины и повернул влево. Его начало крутить, и он влетел в ограждение по двойной сплошной, снес его и не мог выехать. У него колесо заклинило, — рассказал очевидец аварии Юрий Юрьев.

Юрий добавил, что из-за удара от железного ограждения отлетел кусок и врезался в бампер машины такси, которая ехала по встречной полосе.

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