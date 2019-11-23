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Происшествия

Внедорожник не смог завершить маневр и врезался в железный забор на Гоголя

Очевидцы утверждают, что водитель был пьян

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Авария случилась около 23 часов

Авария случилась около 23 часов

Поздно вечером 22 ноября внедорожник Mitsubishi врезался в разделительное ограждение на улице Гоголя в Центральном районе. 

— Примерно в 22:45 по улице Гоголя в сторону Центрального рынка внедорожник «Мицубиси» ехал, скорость километров 90–100. В правом ряду он увидел ограждение снегоуборочной машины и повернул влево. Его начало крутить, и он влетел в ограждение по двойной сплошной, снес его и не мог выехать. У него колесо заклинило, — рассказал очевидец аварии Юрий Юрьев. 

По словам мужчины, водитель был сильно пьян. 

Юрий добавил, что из-за удара от железного ограждения отлетел кусок и врезался в бампер машины такси, которая ехала по встречной полосе. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В прошлые выходные на дорогах Новосибирской области произошло несколько аварий. Самая серьезная случилось в Искитимском районе — водитель спорткара залетел под фуру и погиб.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Житель центрa
23 ноя 2019 в 00:38
+0 −0

Ржавое ВЕДРО. Вождение это не твое. Продавай корыто и езди на такси.

23 ноя 2019 в 00:38
+0 −0

Пьян не пьян но заборы эти опасные, могут и вытолкнуть с дороги на разделитель с таким забором. Уже были случаи когда элементы...