«Пар идёт в подъезды и квартиры»: во дворе на Расточке прорвало трубу

21 ноября во дворе между домами 44 и 48 на улице Мира прорвало трубу, а сегодня горячая вода начала протекать в подвал одного из домов, сообщают местные жители.

— Прорвало трубы по улице Мира между домами 48 и 44, пар идёт в подъезды и квартиры домов. Сегодня под дом уже пошла горячая вода. В управляющей компании сообщили, что работы запланированы только на понедельник, — написал в редакцию НГС житель Расточки Павел.

