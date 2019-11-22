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«Пар идёт в подъезды и квартиры»: во дворе на Расточке прорвало трубу

В подвал подтекает горячая вода

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Пар проникает в подъезды и квартиры

Пар проникает в подъезды и квартиры

21 ноября во дворе между домами 44 и 48 на улице Мира прорвало трубу, а сегодня горячая вода начала протекать в подвал одного из домов, сообщают местные жители. 

— Прорвало трубы по улице Мира между домами 48 и 44, пар идёт в подъезды и квартиры домов. Сегодня под дом уже пошла горячая вода. В управляющей компании сообщили, что работы запланированы только на понедельник, — написал в редакцию НГС житель Расточки Павел. 

Корреспондент НГС направил запрос в ЗАО УК «СПАС-Дом», которая обслуживает эти дома. 

В воскресение в Октябрьском районе прорвало теплотрассу — улицу Выборную залило водой и заволокло паром.

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КОММЕНТАРИИ (20)

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 23:44
+6 −1

Вот тебе и перекопанные улицы на протяжении всего лета. Чем занимались, СГК?

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 23:45
+5 −1

СГК решила испытания сейчас проводить а не летом

Точняк (тряси своими арбузами)
22 ноя 2019 в 23:37
+1 −5

Жители сами наверное довели до такого состояния инфроструктуру