«Трубы остывают»: Плехановский жилмассив остался без горячей воды и отопления из-за аварии

Тепла нет с 13 часов

Сегодня, 22 ноября, в домах Плехановского жилмассива пропали отопление и горячая вода, об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

— Очередная коммунальная авария, теперь на Плехановском, нет отопления и горячей воды, — написала жительница дома на Кропоткина, 130 Светлана Трифонова.

— На Плехановском жилмассиве авария, трубы остывают, — написал другой читатель Игорь.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», под аварийное отключение попало 9 домов.

— Идет устранение дефекта. Начало отключения в 13 часов, конец отключения в 21 час, — прокомментировали в «СГК».