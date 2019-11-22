«Трубы остывают»: Плехановский жилмассив остался без горячей воды и отопления из-за аварии

Сегодня, 22 ноября, в домах Плехановского жилмассива пропали отопление и горячая вода, об этом в редакцию НГС сообщили читатели.
— Очередная коммунальная авария, теперь на Плехановском, нет отопления и горячей воды, — написала жительница дома на Кропоткина, 130 Светлана Трифонова.
— На Плехановском жилмассиве авария, трубы остывают, — написал другой читатель Игорь.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», под аварийное отключение попало 9 домов.
— Идет устранение дефекта. Начало отключения в 13 часов, конец отключения в 21 час, — прокомментировали в «СГК».
Согласно данным карты отключений Муниципального городского портала, тепло пропало в 16 домах.
Совсем недавно город обсуждал серьезную аварию на Северо-Чемском. Тогда на несколько дней остались без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, а СГК рекомендовала жителям микрорайона провести ночь в гостях. Журналист НГС пообщалась с представителями «СГК» и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП.