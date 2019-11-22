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«Трубы остывают»: Плехановский жилмассив остался без горячей воды и отопления из-за аварии

Люди снова мерзнут

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Тепла нет с 13 часов

Тепла нет с 13 часов

Сегодня, 22 ноября, в домах Плехановского жилмассива пропали отопление и горячая вода, об этом в редакцию НГС сообщили читатели. 

— Очередная коммунальная авария, теперь на Плехановском, нет отопления и горячей воды, — написала жительница дома на Кропоткина, 130 Светлана Трифонова. 

— На Плехановском жилмассиве авария, трубы остывают, — написал другой читатель Игорь.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», под аварийное отключение попало 9 домов. 

— Идет устранение дефекта. Начало отключения в 13 часов, конец отключения в 21 час, — прокомментировали в «СГК».

Согласно данным карты отключений Муниципального городского портала, тепло пропало в 16 домах.

Тепла в домах нет с 13 часов

Тепла в домах нет с 13 часов

Совсем недавно город обсуждал серьезную аварию на Северо-Чемском. Тогда на несколько дней остались без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения, а СГК рекомендовала жителям микрорайона провести ночь в гостях. Журналист НГС пообщалась с представителями «СГК» и узнала причину аварии, а также где в Новосибирске стоит ждать новых ЧП. 

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КОММЕНТАРИИ (34)

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22 ноя 2019 в 20:51
+1 −11

Ничего страшного, на улице - 16, за полдня, да даже за день дома не остынет.

22 ноя 2019 в 20:55
+11 −0

Следующий пошел. Остальные приготовились.

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 20:59
+9 −0

Какой район следующий?