ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо». Публикуем 10 лучших кадров матча

Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
25 октября 2019
Эмодзи вместо тысячи слов
Привет! У нас важное объявление для тех, кто комментирует новости и статьи: теперь вы можете использовать смайлики (совсем как в соцсетях!). Их можно ставить, даже если вы пишете с компьютера. До встречи в комментариях! Ваш НГС
21 октября 2019
Вести диалоги в комментариях стало проще!
Теперь вы можете посмотреть новые ответы на ваши комментарии в профиле. Для этого зайдите в профиль на вкладку «Новые ответы» или следите за оповещением в меню сайта. Приятного общения! Ваш НГС
Сегодня, 22 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» — игра закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Счёт удалось открыть только во втором периоде. На 32-й минуте шайбу забросил нападающий «Сибири» Никита Михайлов.
Предыдущая игра «Сибири» состоялась в среду, 20 ноября, с «Ак Барсом» из Казани. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. Следующая игра будет в среду, 27 ноября. Ранее НГС публиковал календарь всех игр сезона ХК «Сибирь». Посмотреть его можно тут.
Ахаха как я рад...как я рад... 9 место законное пришло так, что хватит трепатся ... Молодцы Торпедо ... разгромили позорную Сибирь с её фигуритстами два раза подряд...выбили всю дурь... 7 порожений подряд... Отлично... Позорься Сибирь... Новосибирцы гордятся тобой...