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ХК «Сибирь» проиграл нижегородскому «Торпедо». Публикуем 10 лучших кадров матча

Счёт игры 1:4

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Игра проходила в Новосибирске, в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в Новосибирске, в ЛДС «Сибирь»

Сегодня, 22 ноября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от нижегородского «Торпедо» — игра закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей. 

На воротах «Сибири» был Харри Сятери

На воротах «Сибири» был Харри Сятери

Счёт удалось открыть только во втором периоде. На 32-й минуте шайбу забросил нападающий «Сибири» Никита Михайлов. 

В третьем периоде «Сибирь» забросила ещё одну шайбу. Однако в результате видеопросмотра было определено, что гол забили в положении «вне игры», поэтому его не засчитали

В третьем периоде «Сибирь» забросила ещё одну шайбу. Однако в результате видеопросмотра было определено, что гол забили в положении «вне игры», поэтому его не засчитали

На воротах «Торпедо» был Андерс Линдбек

На воротах «Торпедо» был Андерс Линдбек

На 48-й минуте матча нижегородцам удалось отвоевать одно очко

На 48-й минуте матча нижегородцам удалось отвоевать одно очко

Через 2 минуты «Торпедо» удвоило отрыв

Через 2 минуты «Торпедо» удвоило отрыв

Сейчас «Сибирь» на 9-м месте Конференции «Восток»

Сейчас «Сибирь» на 9-м месте Конференции «Восток»

Следующая игра «Сибири» состоится в среду, 27 ноября

Следующая игра «Сибири» состоится в среду, 27 ноября

«Торпедо» на 5-м месте Конференции «Запад»

«Торпедо» на 5-м месте Конференции «Запад»

Предыдущая игра «Сибири» состоялась в среду, 20 ноября, с «Ак Барсом» из Казани. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей. Следующая игра будет в среду, 27 ноября. Ранее НГС публиковал календарь всех игр сезона ХК «Сибирь». Посмотреть его можно тут.

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КОММЕНТАРИИ (40)

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 21:54

Ахаха как я рад...как я рад... 9 место законное пришло так, что хватит трепатся ... Молодцы Торпедо ... разгромили позорную Сибирь с её фигуритстами два раза подряд...выбили всю дурь... 7 порожений подряд... Отлично... Позорься Сибирь... Новосибирцы гордятся тобой...

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 22:02

10 шайб пропустили от Торпедо за две игры ахаха... Позор...

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 22:00

Каждому болельщику выписал лещека после игры... Заслужили...