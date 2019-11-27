«Угостил одноклассник». Подростки рассказали НГС, употребляют ли в новосибирских школах опасный снюс

Снюс стал популярен среди школьников еще несколько лет назад Фото: Наталья Бурухина

Во весь голос о снюс (никотиновом изделии, которое помещается под губой) в Новосибирске заговорили в конце ноября, когда стало известно о смерти в Заельцовском районе семиклассника. В родительских чатах заявляют, что ребёнок умер после употребления снюса, но в Следственном комитете эту версию никак не комментируют.

Корреспондент НГС на условиях анонимности и с согласия родителей поговорил с учащимися новосибирских школ. Они рассказали, при каких обстоятельствах впервые попробовали снюс и насколько это вообще распространено в школах.



Антон, 12 лет. Попробовал снюс в школе

— Предложили знакомые из параллельного класса. Спросили: «Хочешь попробовать?». Я согласился. До этого знал уже, что это такое — слышал от своих одноклассников. Знал, что его кладут под губу и он просто разъедает всё…

Антон не может точно объяснить, зачем именно он решил попробовать снюс. Говорит, было любопытно: что же это такое? Попробовал на одной из школьных перемен. Как почувствовал головокружение — сразу выплюнул пакетик. После уроков эти же ребята дали ему еще один пакетик, после этого, по словам мальчика, он больше не пробовал снюсы. Но о произошедшем все равно узнали родители: одноклассницы этих мальчиков рассказали всё учителю, тот — директору, а директор вызвал в школу родителей. Матвей, 15 лет. Снюс попробовал 2–3 года назад, сейчас уже не употребляет

— Друзья показали и спросили: «Знаешь, что это?». Я: «Нет». — «А хочешь попробовать?» — «А почему бы и нет?». Тогда тема снюса была очень популярна. Друзья сказали, что это не табачное изделие, показали надписи на «шайбе» и инструкцию: как и сколько держать и что делать, если станет неожиданно плохо. Сказали, если будет плохо, выплёвывай всё и не глотай слюну.



«Шайбы» (круглые коробочки со снюсом) таскали с собой почти все его друзья. По словам Матвея, он на протяжении полугода употреблял снюс регулярно. Перестал после того, как поднялась цена на «шайбу» (самый недорогой стоит от 200–300 рублей). Также он прочитал про возможный вред: «Губу может разъесть, в препарате есть какая-то синтетика и так далее».

По утверждению многих школьников, снюс иногда употребляют даже во время уроков Фото: Густаво Зырянов

Алиса, 17 лет. Попробовала снюс в школе, угостил одноклассник

— Он рассказал, что это табак, что от снюса можно прекратить курить. Я не курила, но решила попробовать. Я знала, что это делают многие, поэтому не особо опасалась. Раньше все пробовали его в туалетах, но сейчас уже где угодно — даже на уроке. От снюса очень сильно жжёт десну, иногда тошнит и рвет.

После пяти проб она перестала его употреблять. В трёх случаях, по словам девушки, её стошнило.

Сейчас в школе Алисы уже все знают, что от снюса может наступить летальный исход: в учебном заведении даже проводили специальные уроки о его вреде, где рассказывали, что пакетик снюса равен двум пачкам сигарет. А ещё рассказывали историю, как один мальчик уснул со снюсом во рту и умер.