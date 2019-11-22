«Там, наверху, не до чуши»: что стоит за подорожанием справки от нарколога

В очереди за справкой люди стояли по несколько часов на морозе Фото: Александра Савельева / 76.RU

Историк, краевед и ресторатор Ян Левин все эти дни с интересом наблюдал за истерией, развернувшейся вокруг подорожания справок от нарколога. Ум историка и бизнесмена определил причину, почему вообще взбрело так взвинчивать цену, а потом также резко всё отыграть назад. Любопытный взгляд на жизнь и отношения «власть — народ» — в колонке автора:

Кто и что стоит за принятием решения о повышении справки из наркологической больницы аж в 5-6 раз?

Подогретые многочасовым стоянием в гигантских очередях «по старой цене» люди, естественно, не сдерживают эмоций в безопасных интернетах:



— Выжимают из народа последние соки! Заговор! Кто-то захотел нажиться на расходниках!

После принятия любого непопулярного решения реакция, как правило, одинакова: всем кажется, что где-то там сидят такие адские безжалостные коррупционеры, злобные кукловоды, просчитывающие каждый свой коварный шаг на много ходов вперёд.

— Ну что, Виктор Харитонович, тряхнём этих жалких провинциалов на справках из наркушки? Муа-ха-ха! — Конечно, Юрий Венедиктович, жахнем их на лаве ещё и на этом! Они же всегда всё терпят! Как насчёт того, чтобы ввести постановление с 22 ноября, а им сообщить за неделю, чтобы они и в очередях ещё помучились?! Муо-хо-хо! — оба вместе довольные ржут и улетают в Майами строить следующие козни.

Всё гораздо банальнее. Принятием решений руководит обычная человеческая психология — разница в жизненных реалиях «у них» и «у нас».

Вот ситуация. Некоему человеку, принимающему решение, сверху поступает задача: надо бы сократить количество пьяных и наркоманов за рулём. Вариантов решения — тысячи, но человек так устроен, что ищет самое простое из них. Зачем париться, если можно не париться? Забубенить тест за 5000 рублей, а платит пусть водитель!



В бизнесе это самое простое решение: если дела идут хреново — подними цены, а лучше в 13 раз — и точно все проблемы решатся! Но в бизнесе так не сделать — есть конкуренция, есть покупательская способность — в общем, не выйдёт.

Но здесь не бизнес, и конкуренции нет, но есть монополия. И вариант «пусть клиент платит больше бабок» оказывается самым рабочим и самым простым. И думать не надо!

Другой мотивации у тебя нет. Конкуренции нет. Единственная твоя мотивация — чтобы не дал сверху по шапке человек, поставивший задачу. Но там, наверху, как правило, не до чуши и не до каких-то жалких справок, там дела посерьёзней.

Разница в жизненных реалиях коренным образом влияет на принятие решения. Для человека его принимающего что 5000 рублей, что 500 — сумма примерно одинаковая, одинаково ничтожная. 5000 рублей — это пол-обеда, утку съесть, плюс бокальчик «Мальбека» резерв 2006, к которому ты давно привык. Да, тебе вроде бы и известно, что 5000 рублей у половины страны — это четверть зарплаты, и на них можно питаться неделю, а то и другую. Но одно дело — знать, а другое — прочувствовать. Это где-то там, далеко, в таинственном Замкадье, там свои законы. Говорят, там живут люди с пёсьими головами. Да и, в конце концов, уж раз в десять лет-то пятёру можно выложить?



Уверен, это основная причина. Сумме изначально не придавалось никакого значения — об этом просто никто не подумал. Равно как и о том, чтобы умышленно объявить за неделю до вступления постановления в силу — объявили как объявилось.

И появление злобных очередей в регионах вызвало искреннее удивление!

— Что это там, Бэрримор?

— Это люди, сэр.

— Люди?

— Да, люди.

— Что они там делают?

— Они стоят в очереди за справкой из наркушки, чтобы доказать, что они не нарики, сэр.

— Они делают это, чтобы сэкономить 4800 рублей? Они готовы стоять на морозе весь день?

— Да, сэр, они готовы. Некоторые из них продают своё место в очереди за 500 рублей.

— 500 рублей? О, господи… Бэрримор, подай «Мальбека»!

Пока я это писал, как раз прочитал новость, что законопроект приостановили, «с учётом обеспокоенности граждан». Я ждал её.

Это прекрасно вписывается в логику.

Потому что потом происходит что?

Правильно, в кабинет врывается человек, некогда спустивший сверху исполнителю изначально проходное задание «снизить количество пьяных и наркоманов за рулём».



— Это что? Это что такое, я спрашиваю? Ты видел, что на улице? Ты …? Ты нам хочешь бунт? Из-за справки? Я сейчас тебя прямо здесь кастрирую, падла! Будешь ссаться своим «Мальбеком» до конца дней!

— Всё-всё, понял! Играем обраточку! Откладываем вступление в силу с учётом обеспокоенности граждан, ну, как обычно!

Нет никаких заговоров и гениальных кукловодов.

Есть человеческая лень, тупость, жадность и разница в жизненных реалиях.

Кому-то утку в ресторане съесть, кому-то денёк на морозе постоять, и им не понять друг друга.

Обычная человеческая психология.

К чему я всё это?

Традиционно, не стоит испытывать иллюзий!

Где нет иллюзий, там нет страданий, майн фройнд, там нет страданий.



Согласны с автором?