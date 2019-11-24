Находчивые новосибирцы ввезли через Владивосток распиленную «Тойоту» и получили сроки за её продажу

Два красноярца получили условные сроки за мошенничество с «Тойотой Ноах» — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор двум красноярцам, которые обманули покупателя и продали ему так называемый распил — ввезённую по запчастям и нелегально собранную в России «Тойоту Ноах».

Об этом корреспонденту НГС рассказал помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ярослав Власов.

По его информации, красноярцы купили во Владивостоке распил, чтобы потом продать его по более высокой цене. Они решили, что продадут машину, как будто бы она легально находится на территории России. Кроме «Тойоты Ноах», они из тех же соображений купили «Тойоту Калдину» и поддельные документы к двум машинам — ПТС и свидетельства о регистрации с ложными сведениями о собственниках. У «Калдины» госномер был новосибирским, у «Тойоты Ноах» — алтайским. Фактически вторая машина была дубликатом другого реально существующего автомобиля.

После подсудимые пригнали машины в Новосибирск, сняли квартиру на Южно-Чемском жилмассиве и для связи с возможными покупателями купили телефоны с сим-картами, зарегистрированными на других людей. Объявления о продаже «Тойот» красноярцы разместили в интернете. Вечером 24 февраля им позвонил потенциальный покупатель из Кемерово, который заинтересовался «Тойотой Ноах». — Действуя умышленно, из корыстных побуждений [продавец] сообщил заведомо ложную информацию о том, что он является собственником предлагаемого к продаже автомобиля и что проблем с постановкой на регистрационный учёт не возникнет, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Как следует из показаний, которые кемеровчанин дал позже — на стадии следствия, при разговоре с продавцом он попросил скинуть ему номер кузова и государственный регистрационный номер «Тойоты», чтобы он мог проверить иномарку через сайт ГИБДД. Но в итоге продавец отправил ему только государственный регистрационный номер. Сайт Госавтоинспекции показал, что машина не была в розыске и что на неё не наложено никаких ограничений, привели в прокуратуре показания покупателя.

Согласно материалам дела, чтобы посмотреть иномарку, потенциальный покупатель на следующий день приехал в Новосибирск. Встреча состоялась возле дома на Петухова, расположенного по соседству с тем, в котором красноярцы снимали квартиру. При этом показывать «Тойоту Ноах» кемеровчанину пришёл только один из них. Он представился родственником владельца машины и пояснил, что сам собственник прийти на сделку не сможет. После просмотра иномарки гость из Кемерово согласился купить её за 745 тысяч рублей. По данным прокуратуры, красноярец забрал эти деньги и внёс информацию о покупателе в договор купли-продажи. Как позже пояснял в своих показаниях обманутый покупатель, 26 февраля он решил поставить «Тойоту» на учёт, но не смог этого сделать, так как полицейские сообщили ему, что номерные агрегаты и документы на машину поддельные. Экспертиза показала, что кузов «Тойоты Ноах» «подвергался распиливанию в центральной части передних стоек и на днище кузова перед передними сиденьями с последующим свариванием передней и задней частей кузова не заводским способом и окрашиванием в белый цвет», рассказали в прокуратуре.