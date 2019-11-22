22 ноября пятница
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 63.84
eur 70.70

Темы

СЕЙЧАС -16°С
Пробки 7/10
usd 63.84
eur 70.70

Все новости

Все новости
Спорт

«Стремление бешеное»: молодая сибирячка поставила мировые рекорды и взяла медаль чемпионата в ОАЭ

Она взяла бронзу на соревнованиях по пауэрлифтингу

Поделиться

806
9 Обсудить
Это первая медаль для Лидии Заяц на взрослом чемпионате мира

Это первая медаль для Лидии Заяц на взрослом чемпионате мира

Вчера, 21 ноября, в Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу, в котором приняла участие 23-летняя новосибирская спортсменка Лидия Заяц. 

В дисциплине троеборье среди женщин в весовой категории 72 кг она получила бронзовую медаль, которая стала для неё первой на чемпионате мира.

Результаты спортсменки: присед — 242,5 кг, жим — 155 кг, становая тяга — 215 кг, сумма троеборья — 612,5 кг. Лидия Заяц также установила два новых юниорских мировых рекорда — в приседаниях и сумме троеборья.

— К чемпионату мы начали готовиться с июня, — рассказала корреспонденту НГС сама спортсменка. — Постепенно прибавляя нагрузку как в весах, так и в количестве тренировок. Начали с трёх в неделю, потом четыре и потом пять раз в неделю.

Золото чемпионата отправилось в США, серебро — в Норвегию

Золото чемпионата отправилось в США, серебро — в Норвегию

Лидия Заяц отметила, что бронзовая медаль взрослого чемпионата мира значит «очень многое» для нее.

— Потенциал есть, стремление бешеное. Есть к чему стремиться, — добавила юниорка.

В начале ноября новосибирский спортсмен Степан Кобенов стал чемпионом мира по боевому самбо на соревнованиях, проходящих в Сеуле (Южная Корея).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пауэрлифтингЧемпионат мира

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 18:49
+1 −3

Стыдно за Зайца... Третье место это позор для Новосибирска...

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 19:12
+1 −1

Ой....я их боюся...ну етих...кторые быбы-мужуки....Оне абычна недолюбленныи, агрессивныи, боюся тких...Потому-та ночером и ни...

Гость
22 ноя 2019 в 18:54
+1 −1

Конечно проиграешь тут, если конкурентка из США носит имя Сандра Волк.
Куда уж тут Зайцу.