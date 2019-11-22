«Стремление бешеное»: молодая сибирячка поставила мировые рекорды и взяла медаль чемпионата в ОАЭ

Это первая медаль для Лидии Заяц на взрослом чемпионате мира

Вчера, 21 ноября, в Дубае (ОАЭ) завершился чемпионат мира по пауэрлифтингу, в котором приняла участие 23-летняя новосибирская спортсменка Лидия Заяц.

В дисциплине троеборье среди женщин в весовой категории 72 кг она получила бронзовую медаль, которая стала для неё первой на чемпионате мира.



Результаты спортсменки: присед — 242,5 кг, жим — 155 кг, становая тяга — 215 кг, сумма троеборья — 612,5 кг. Лидия Заяц также установила два новых юниорских мировых рекорда — в приседаниях и сумме троеборья.

