Владимир Путин ответит на самые странные вопросы журналистов в декабре

В прошлом году Путин общался с прессой меньше четырех часов

В Кремле объявили дату традиционной пресс-конференции Владимира Путина: в этом году она пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. О месте встречи президента с журналистами будет сообщено дополнительно.



Обычно пресс-конференция проводится в один из четвергов декабря и продолжается несколько часов. Журналисты спрашивают главу государства об экономике страны, внутренней и внешней политике, проблемах региона. Не обходится и без каверзных вопросов: например, в прошлом году президенту пришлось оправдываться за свой развод.

