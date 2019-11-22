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Политика

Владимир Путин ответит на самые странные вопросы журналистов в декабре

К пресс-конференции президента пресса готовит разные вопросы. Спрашивают и про рэперов, и про развод

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В прошлом году Путин общался с прессой меньше четырех часов

В прошлом году Путин общался с прессой меньше четырех часов

В Кремле объявили дату традиционной пресс-конференции Владимира Путина: в этом году она пройдет 19 декабря в 12:00 по московскому времени. О месте встречи президента с журналистами будет сообщено дополнительно.

Обычно пресс-конференция проводится в один из четвергов декабря и продолжается несколько часов. Журналисты спрашивают главу государства об экономике страны, внутренней и внешней политике, проблемах региона. Не обходится и без каверзных вопросов: например, в прошлом году президенту пришлось оправдываться за свой развод.

— А вы женаты? — уточнил тогда Путин у журналиста, спросившего его о женитьбе. — Вот, он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Как порядочный человек, я когда-нибудь буду должен это сделать.

Рекорд в общении с журналистами Владимир Путин установил в 2008 году — конференция продлилась 4 часа 40 минут. В прошлом году беседа затянулась на 3 часа 45 минут, сколько она продлится в этом году — узнаем совсем скоро. В этот день мы будем вести большой онлайн.

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ТЕГИ

Владимир Путин

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КОММЕНТАРИИ (14)

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22 ноя 2019 в 16:53

Тоже подготовлю вопросик. Интересно пройдёт модерацию и какие вообще правила. ХМ...

Гога
22 ноя 2019 в 16:53

Такс, надо подумать что мне интересно было бы спросить.

22 ноя 2019 в 16:52

Ну так это ж традиционное мероприятие, так что не новость.