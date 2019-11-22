Незрячей сибирячке устроили скандал из-за собаки-поводыря

По словам сибирячки, она пришла подстригаться в парикмахерскую, работающую в здании общежития. Ходит сюда девушка уже около 9 лет. Предыдущая собака-проводник умерла летом, а новая собака — точно такая же овчарка — еще молодая и маршруты все не знает. Когда молодую собаку натаскивают на новые маршруты, объясняет Надежда, её советуют водить без поводка и намордника. Но коменданту общежития это не понравилось.

— Она орала на всё общежитие. Заявила, что отвечает за безопасность студентов. При этом собака стояла совершенно спокойно, не проявляя никаких признаков агрессии, несмотря на то что комендант сильно ругалась. Это слышали несколько человек — вахтёр, парикмахер, которая сразу же подошла, еще одна девушка, у меня супруг рядом стоял… Комендант угрожала. Говорит, пожалеете об этом. Вашей собаки, говорит, здесь больше не будет, — рассказала Надежда Корнеева.



Сама Лариса Растеряева объяснила корреспонденту НГС, что разговаривала с Надеждой Корнеевой в корректной форме и всегда просила её не выгуливать собаку на территории общежития, что якобы происходит регулярно и становится причиной скандалов.



— Мало того, что без намордника, но она (Надежда. — Прим. ред.) ещё и снимала собаку с поводка и та бегала по газонам. Собака-поводырь драла собак, живущих в доме. Соседи всё время говорили, мол, если не примешь меры, то мы животное отравим. И эта собака недавно умерла… А сегодня она (Надежда. — Прим. ред.) явилась в парикмахерскую вместе с мужем, он — зрячий, и со своей собакой. А она огромная. Я подошла и сказала, что собаку нужно водить в наморднике. А она начала кричать и говорить о законах. На что я сказала: «Давайте прекратим полемику. Вы оставайтесь, ждите мастера, а муж может спокойно выйти с собакой». Но они начали кричать. На что я сказала, что буду писать заявление участковому, — изложила свою версию произошедшего комендант общежития.