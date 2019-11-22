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Криминал

Начался суд по делу Ирины Синельниковой, убитой во время продажи «Пежо»

Сегодня прокурор огласил обвинительное заключение

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Тело Ирины Синельниковой нашли в Кемеровской области — преступники увезли его на машине, которую она собиралась им продать

Тело Ирины Синельниковой нашли в Кемеровской области — преступники увезли его на машине, которую она собиралась им продать

Сегодня, 22 ноября, в Кемеровском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве жительницы Бердска Ирины Синельниковой

— Сегодня началось рассмотрение уголовного дела, было оглашено прокурором обвинительное заключение и был допрошен потерпевший, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

На скамье подсудимых двое: Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов — они так же, как и убитая, жили в Бердске.

Следующее заседание назначено на 29 ноября.

Ирина Синельникова пропала в Бердске в начале января. Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером 11 января. Сибирячка поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело бердчанки нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело. 

— 11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.

По версии следствия, мужчины задушили Ирину самодельной удавкой, забрали у неё все ценные вещи, а тело выбросили в Кемеровской области. Их обвиняют в убийстве («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).

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КОММЕНТАРИИ (5)

Пугливая РСП
22 ноя 2019 в 16:53
+1 −0

По виду и не скажешь...

Гость
22 ноя 2019 в 16:51
+0 −1

Почему люди никак не могут понять, что нельзя одному (и уж тем более одной - барышне) ездить с наличными?
Есть аккредитив...

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 16:49
+0 −1

Им дадут большие сроки, но зачем же было одной ездить и с наличными?