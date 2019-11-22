Начался суд по делу Ирины Синельниковой, убитой во время продажи «Пежо»

Тело Ирины Синельниковой нашли в Кемеровской области — преступники увезли его на машине, которую она собиралась им продать

На скамье подсудимых двое: Станислав Белоусов и Дмитрий Фурсов — они так же, как и убитая, жили в Бердске.

— Сегодня началось рассмотрение уголовного дела, было оглашено прокурором обвинительное заключение и был допрошен потерпевший, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Ирина Синельникова пропала в Бердске в начале января. Первые сообщения о пропаже бердчанки Ирины Синельниковой появились в социальных сетях вечером 11 января. Сибирячка поехала продавать Peugeot 407 с башкирскими номерами и не вернулась. К вечеру 12 января на поиски Ирины собрались больше 200 добровольцев. На следующий день следователи сообщили, что тело бердчанки нашли в Кемеровской области, и возбудили уголовное дело.

— 11 января текущего года в дневное время под предлогом покупки автомобиля обвиняемые встретились в городе Бердске с потерпевшей. На встречу она приехала одна, захватив все документы на машину. Женщина разрешила одному из обвиняемых сесть за руль, а сама села на переднее пассажирское сиденье, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области со ссылкой на версию следователей СК России.



По версии следствия, мужчины задушили Ирину самодельной удавкой, забрали у неё все ценные вещи, а тело выбросили в Кемеровской области. Их обвиняют в убийстве («ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и похищении документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ).