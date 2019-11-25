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Невероятно красивые близнецы и звёздное небо над Алтаем: снимки сибиряков, которые разглядывает весь мир

Эти фотографии отметили на престижной международной премии. Среди 1500 кадров — 19 новосибирских

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Владимир Сараев не любит участвовать в конкурсах, но на этот загрузил несколько фотографий по совету знакомого

Владимир Сараев не любит участвовать в конкурсах, но на этот загрузил несколько фотографий по совету знакомого

Работы новосибирских фотографов вошли в число лучших в четвёртой ежегодной Международной фотопремии 35Awards: в каталог включили более 1500 фотографий за 2018 год из 172 стран мира, среди них 19 работ из Новосибирска (от 18 фотографов). Организаторы премии отмечают, что всего поучаствовали 112 268 человек — они отправили 392 тысячи фотографий.

Это фотография сделана в одной из деревень под Новосибирском

Это фотография сделана в одной из деревень под Новосибирском

Работы в этом каталоге разделены на 19 номинаций, среди которых есть, например, «Пейзаж — ночь», «Ню 18+», «Фото с дрона», «Концептуальная фотография», «Мобильная фотография».

Этот снимок сделан в новосибирском дендропарке&nbsp;

Этот снимок сделан в новосибирском дендропарке 

Одним из новосибирских фотографов в этом каталоге стал Владимир Сараев. Он был удивлён, потому что не участвует в конкурсах и не следит за этим. Но пару лет назад его знакомый отправил свои фотографии на этот конкурс и спросил, почему он не участвует. И тогда Владимир Сараев всё же загрузил несколько фотографий.

Звёздное небо на Алтае

Звёздное небо на Алтае

— Я считаю, что есть определённый типаж человека, который снимает специально для конкурса. Мне эта тема не нравится, потому что здесь есть момент холодного просчёта — какая деталь понравится, какая нет. Либо на конкурсах побеждают документальные фотографии, сделанные случайно, — это круто. Но тут можно быть и не фотографом. Как у нас в Новосибирске, человек сфотографировал град на телефон — просто уникальный момент. Это клёво. А вот эти конкурсы, особенно детские, фотографий, музыкальные и другие — это неправильно, — считает Владимир Сараев.

По его мнению, творческие люди должны объединяться, а не состязаться.

Эта работа — «Twins» — вошла в лучшие 35 работ третьего этапа в номинации «Фэшн &amp; Гламур»

Эта работа — «Twins» — вошла в лучшие 35 работ третьего этапа в номинации «Фэшн & Гламур»

Юлия Даль рассказала, что одна из девяти её работ дошла до третьего этапа — шорт-лист. Фотография под названием «Twins» вошла в лучшие 35 работ третьего этапа в номинации «Фэшн & Гламур». Всего участниками третьего этапа стали 3053 человека.

Одну из фотографий Юлии отметили в номинации «Портрет». Какую именно — девушка тоже не знает

Одну из фотографий Юлии отметили в номинации «Портрет». Какую именно — девушка тоже не знает

Эту фотографию отметили не в основном конкурсе, а в отдельной номинации — «Love story»

Эту фотографию отметили не в основном конкурсе, а в отдельной номинации — «Love story»

Эта фотография сделана у замка в Литве

Эта фотография сделана у замка в Литве

Юлия Даль рада, что её работы отметили. Только девушка, как и Владимир Сараев, не знает, какую именно оценили в номинации «Портрет»&nbsp;

Юлия Даль рада, что её работы отметили. Только девушка, как и Владимир Сараев, не знает, какую именно оценили в номинации «Портрет» 

Недавно новосибирского фотографа опубликовали в книге с лучшими фотографиями мира за 2019 год.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
25 ноя 2019 в 16:11

НГС, вы когда научитесь масштабироать картинки при пролноэкранном просмотре?