Невероятно красивые близнецы и звёздное небо над Алтаем: снимки сибиряков, которые разглядывает весь мир

Владимир Сараев не любит участвовать в конкурсах, но на этот загрузил несколько фотографий по совету знакомого

Работы новосибирских фотографов вошли в число лучших в четвёртой ежегодной Международной фотопремии 35Awards: в каталог включили более 1500 фотографий за 2018 год из 172 стран мира, среди них 19 работ из Новосибирска (от 18 фотографов). Организаторы премии отмечают, что всего поучаствовали 112 268 человек — они отправили 392 тысячи фотографий.

Одним из новосибирских фотографов в этом каталоге стал Владимир Сараев. Он был удивлён, потому что не участвует в конкурсах и не следит за этим. Но пару лет назад его знакомый отправил свои фотографии на этот конкурс и спросил, почему он не участвует. И тогда Владимир Сараев всё же загрузил несколько фотографий.

— Я считаю, что есть определённый типаж человека, который снимает специально для конкурса. Мне эта тема не нравится, потому что здесь есть момент холодного просчёта — какая деталь понравится, какая нет. Либо на конкурсах побеждают документальные фотографии, сделанные случайно, — это круто. Но тут можно быть и не фотографом. Как у нас в Новосибирске, человек сфотографировал град на телефон — просто уникальный момент. Это клёво. А вот эти конкурсы, особенно детские, фотографий, музыкальные и другие — это неправильно, — считает Владимир Сараев.



По его мнению, творческие люди должны объединяться, а не состязаться.