Помогаем Анатолию Локтю найти новый пляж: НГС предлагает 10 замен «Наутилусу». Но их вряд ли выберут

НГС решил помочь Анатолию Локтю выбрать 10 мест для альтернативного пляжа в Новосибирске Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

На прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил найти альтернативные места отдыха «Наутилусу» — городской пляж закрывается на два года в связи со строительством инфраструктурных объектов к новому ЛДС. НГС решил внести посильный вклад в городское благоустройство и предложить 10 вариантов временных зон отдыха — от вполне реалистичных до безумных. Новосибирцы так привыкли к большому пляжу практически в центре города, что было бы жестоко оставить нас без такой возможности летнего отдыха. Но коли уж пляж мешает стройке, то придётся для принятия солнечных ванн искать новое место.



Начнем с очевидного. Сам собой напрашивается берег у аквапарка. Собственно, пляж там планировался изначально при строительстве этого объекта. Но там хватает пока дел и по строительной части (не сдано еще здание гостиницы). Да и особенно вкладываться в пляж, когда владеешь аквапарком, владельцам как-то не с руки. Вот тут-то участие города было бы кстати. Добраться до этого пляжа, кстати, несложно. Жителям Центрального района он даже ближе, чем «Наутилус».

Потенциальный пляж у аквапарка «Аквамир» Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Здесь же, на другой стороне Оби, до сих пор ждет своего часа фактически ещё нетронутый строительством берег реки слева от Димитровского моста (если ехать в сторону центра). Конечно, придется вырубит какое-то количество кустов (это всегда вызывает в Новосибирске проблемы), но зато потом вокруг можно будет построить что-то инвестиционно-привлекательное.

На правом берегу рядом с Димитровским мостом тоже есть место Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Строго говоря, вообще непонятно, зачем нужна какая-то замена, когда есть прекрасный старый Бугринский пляж. Точнее то, что от него осталось после строительства одноименного моста. Нужно просто привести его в порядок, организовать дополнительные маршруты общественного транспорта.

В Бугринской роще уже есть замечательный пляж Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Просто головокружительные пляжные перспективы открываются от жилмассива «Европейский берег» плоть до гостиницы «Ривер Парк». Вопреки названию, собственно, берег здесь выглядит, мягко говоря, неухоженным. Тем более что этим всё равно придется заниматься рано или поздно. Почему бы не начать прямо будущей весной.

Ещё одно альтернативное место для пляжа Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Довольно просторный пляж с элементами парка можно организовать в сквере за оперным театром. А что, в двух шагах от станции метро, трамвайная остановка вообще под боком. Здесь, конечно, в этом году непредусмотрительно посадили новые деревья. Но пока они вырастут, как раз и новый ЛДС, глядишь, построят.



За оперным театром также можно рассыпать песок Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Решительные перемены требуют решительных действий. И здесь самое время обратиться к мировому опыту. В Париже, например, берега Сены (которая существенно меньше Оби) давным-давно заключены в гранит. Но летом там тоже бывает пляж. На нижней набережной в районе мэрии летом насыпают песок, ставят солнечные зонтики и превращают эту полоску асфальта у реки в зону отдыха. Чем не пример? Таким образом можно использовать часть Михайловской набережной, например. Вы что, не хотите, как в Париже?



Предлагаем сравнить набережные в Новосибирске и во Франции Фото 1: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова Фото 2: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Продолжая парижскую тему, можно смело перефразировать лозунг французских студентов («под мостовой — пляж») и организовать место для солнечных ванн прямо на площади Ленина. Опыт такого рода уже есть — в 2016 году на День города площадь застелили искусственным газоном. Почему бы не повторить этот интересный опыт. Не на всей площади, конечно (зачем этот экстремизм), — достаточно просто отдать под пляж парковку. Пусть приезжают на велосипедах и самокатах. Как в Европе.



Вместо парковки на площади Ленина можно также сделать пляж Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Вообще, в пляж можно превратить любую достаточно большую парковку у какого-нибудь ТЦ или гипермаркета. Достаточно просто сделать над парковочными местами легкие навесы. На которые уже расставить шезлонги, разложить надувные бассейны, развернуть временные бары и закусочные. Было бы желание.



Много места, например, возле «МЕГИ» Фото: Ольга Бурлакова. Стикер: Telegram. Коллаж: Евгения Бикунова

Ну и, наконец, самый безумный и одновременно реалистичный вариант. Можно предложить горожанам просто принимать солнечные ванны в автомобильных пробках. Это точно место, где жители Новосибирска бывают регулярно и подолгу. Почему бы не совместить приятное с бесполезным?