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Теперь боится идти в школу: мама 9-летней избитой девочки рассказала о детской потасовке

Сибирячка настаивает на том, что бывшая подружка ударила девочку головой о стену

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9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей на уроке физкультуры

9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей на уроке физкультуры

Мама 9-летней новосибирской школьницы, попавшей в больницу после конфликта с одноклассницей, рассказала подробно о своей версии случившегося.

Инцидент случился в школе № 189.

— 18 ноября, в понедельник, отвела ребёнка в школу — мы учимся во вторую смену. Без десяти пять она мне звонит. Говорит: «Мама, у меня голова болит, забери меня с уроков», — описала ситуацию сибирячка.

Она спросила у дочери, что случилось, и девочка рассказала, что во время урока физкультуры одноклассница ударила её головой о стену. По словам мамы, девочка была бледной, хотела спать, на её голове была гематома. Мать вызвала скорую помощь, и врачи увезли ребёнка в детскую городскую клиническую больницу № 1. После обследования девочке поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

Мать уточнила, что сейчас пострадавшая лежит в нейрохирургическом отделении, у неё сильные головные боли.

При этом третьеклассница рассказала матери подробности перепалки на уроке физкультуры. Конфликт, по версии пострадавшей школьницы, начался с того, что она хотела забраться на вместительного козла, на котором уже сидели другие девочки, в том числе её бывшая лучшая подруга. Школьница посчитала, что тоже поместится на спортивном снаряде, и хотела на него забраться, но подруга решила её не пустить и стала пинаться. В итоге между двумя девочками завязалась перепалка, но она быстро закончилась, и одноклассницы на некоторое время перестали обращать внимание друг на друга.

Через несколько минут, продолжает мать, её дочь стала обходить брусья и маты вдоль стены, не смотря в сторону своей оппонентки и ничего ей не говоря. В это время бывшая подружка спрыгнула со снаряда и набросилась на девочку: стала трясти, душить и ударила головой стену. По словам матери, её дочь не стала давать оппонентке сдачи. А после потасовки бывшая подружка сказала ей: «Что ты мне сделаешь? Учителю побежишь жаловаться?».

Мать уточнила, что камера наблюдения в противоположном углу спортивного зала запечатлела потасовку только частично: в некоторые моменты обзор закрывали другие ученики. Но на кадрах тем не менее видно, как спрыгнувшая со снаряда девочка хватает одноклассницу за майку и трясёт. Также видно, что через некоторое время пострадавшая девочка идёт к учителю, держась за голову. 

Предоставить это видео редакции НГС мать третьеклассницы не смогла, так как, по её словам, в школе не дали его переснять. 

Сибирячка добавила, что после этого случая в школе началось разбирательство, которое пока складывается не в пользу её дочери. Например, трое учеников, которых выборочно опросила соцпедагог, зачем-то оговорили девочку и стали утверждать, что она сама упала и ударилась о стену, потому что у неё заплелись ноги. При этом мать пострадавшей третьеклассницы уверена: её дочь не может обманывать, тем более что на записи с камеры видеонаблюдения не видно, чтобы девочка падала. 

— Я не знаю, почему они не хотят объективно разобраться. Мой ребёнок не вруша, она пострадала. Почему они хотят моего ребёнка балаболкой выставить? Я хочу правды, — возмущается мать травмированного ребёнка.

Она уточнила, что родители второй участницы перепалки встали на сторону своей дочери и не признают за ней вины. Мать пострадавшей девочки в свою очередь решила добиваться справедливости. По словам горожанки, после того как её вызвали в полицию из-за травмы дочери, она поначалу сказала, что не хочет никого привлекать за это к ответственности. Но теперь она передумала и во время повторного визита в полицию планирует настаивать на расследовании.

Мать пояснила, что её дочери предстоит длительное лечение. Не исключено, что по состоянию здоровья ей придётся перейти на домашнее обучение. В школу ребёнок возвращаться боится, так как считает, что конфликт продолжится.

Мама второй участницы конфликта пообещала корреспонденту НГС позже дать комментарий по ситуации. 

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КОММЕНТАРИИ (13)

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22 ноя 2019 в 18:20
+1 −1

У тёток в школах всегда хаос. Редкая женщина (директор/учитель/воспитатель) имеет железный характер, полученный в результате...

Гость
22 ноя 2019 в 18:15
+1 −1

А где был учитель! Сначала у снаряда -козла пинались , а потом на брусьях ? Вон воспитателя из д/с выперли, за то как девочку...

22 ноя 2019 в 18:26
+1 −0

В моём детстве родителям было все до фонаря..... Они ничего и не знали. Как все изменилось.