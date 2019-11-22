Теперь боится идти в школу: мама 9-летней избитой девочки рассказала о детской потасовке

9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей на уроке физкультуры Фото: мама пострадавшей девочки

Мама 9-летней новосибирской школьницы, попавшей в больницу после конфликта с одноклассницей, рассказала подробно о своей версии случившегося.

Инцидент случился в школе № 189 .

— 18 ноября, в понедельник, отвела ребёнка в школу — мы учимся во вторую смену. Без десяти пять она мне звонит. Говорит: «Мама, у меня голова болит, забери меня с уроков», — описала ситуацию сибирячка.

Она спросила у дочери, что случилось, и девочка рассказала, что во время урока физкультуры одноклассница ударила её головой о стену. По словам мамы, девочка была бледной, хотела спать, на её голове была гематома. Мать вызвала скорую помощь, и врачи увезли ребёнка в детскую городскую клиническую больницу № 1 . После обследования девочке поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

Мать уточнила, что сейчас пострадавшая лежит в нейрохирургическом отделении, у неё сильные головные боли. При этом третьеклассница рассказала матери подробности перепалки на уроке физкультуры. Конфликт, по версии пострадавшей школьницы, начался с того, что она хотела забраться на вместительного козла, на котором уже сидели другие девочки, в том числе её бывшая лучшая подруга. Школьница посчитала, что тоже поместится на спортивном снаряде, и хотела на него забраться, но подруга решила её не пустить и стала пинаться. В итоге между двумя девочками завязалась перепалка, но она быстро закончилась, и одноклассницы на некоторое время перестали обращать внимание друг на друга.

Через несколько минут, продолжает мать, её дочь стала обходить брусья и маты вдоль стены, не смотря в сторону своей оппонентки и ничего ей не говоря. В это время бывшая подружка спрыгнула со снаряда и набросилась на девочку: стала трясти, душить и ударила головой стену. По словам матери, её дочь не стала давать оппонентке сдачи. А после потасовки бывшая подружка сказала ей: «Что ты мне сделаешь? Учителю побежишь жаловаться?».



Мать уточнила, что камера наблюдения в противоположном углу спортивного зала запечатлела потасовку только частично: в некоторые моменты обзор закрывали другие ученики. Но на кадрах тем не менее видно, как спрыгнувшая со снаряда девочка хватает одноклассницу за майку и трясёт. Также видно, что через некоторое время пострадавшая девочка идёт к учителю, держась за голову. Предоставить это видео редакции НГС мать третьеклассницы не смогла, так как, по её словам, в школе не дали его переснять. Сибирячка добавила, что после этого случая в школе началось разбирательство, которое пока складывается не в пользу её дочери. Например, трое учеников, которых выборочно опросила соцпедагог, зачем-то оговорили девочку и стали утверждать, что она сама упала и ударилась о стену, потому что у неё заплелись ноги. При этом мать пострадавшей третьеклассницы уверена: её дочь не может обманывать, тем более что на записи с камеры видеонаблюдения не видно, чтобы девочка падала. — Я не знаю, почему они не хотят объективно разобраться. Мой ребёнок не вруша, она пострадала. Почему они хотят моего ребёнка балаболкой выставить? Я хочу правды, — возмущается мать травмированного ребёнка.

