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Криминал

Следователи возбудили после смерти школьницы на Ипподромской дело о доведении до самоубийства

Тело девушки нашли в конце октября во дворе 10-этажки на Ипподромской

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В социальных сетях очевидцы заявили, что девушке было 13 лет

В социальных сетях очевидцы заявили, что девушке было 13 лет

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти школьницы — тело несовершеннолетней девушки нашли 28 октября во дворе 10-этажки на Ипподромской.

— Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования следователи досконально изучат условия жизни несовершеннолетней, круг её общения и установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что дело было возбуждено по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

Корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области рассказывали, что тело обнаружили вечером на Ипподромской, 30. В социальных сетях очевидцы заявили, что девушке было 13 лет и что якобы она училась в гимназии неподалёку. 

Вам известна личность погибшей девушки? Вы стали очевидцем этого происшествия или вам известна важная информация? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону «+7 923 157–00–00» или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

В Новосибирске 20 ноября утром было обнаружено тело семиклассника — следователи проводят проверку из-за его смерти, а родители в чатах WhatsApp распространяют информацию о том, что мальчик умер из-за снюсов

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КОММЕНТАРИИ (17)

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22 ноя 2019 в 15:42
+0 −5

На сколько это правомерно? Думать надо своей головой, и тогда никто не сможет довести.

с богаткова
22 ноя 2019 в 15:43
+4 −0

Никаких фактов, подробностей.. тут даже нечего обсуждать.

22 ноя 2019 в 16:09
+3 −0

А когда возбудят дело о доведении до самоубийства повесившейся в октябре в школе девчонки?