Следователи возбудили после смерти школьницы на Ипподромской дело о доведении до самоубийства

В социальных сетях очевидцы заявили, что девушке было 13 лет

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что дело было возбуждено по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

— Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования следователи досконально изучат условия жизни несовершеннолетней, круг её общения и установят все причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области рассказывали, что тело обнаружили вечером на Ипподромской, 30. В социальных сетях очевидцы заявили, что девушке было 13 лет и что якобы она училась в гимназии неподалёку.



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