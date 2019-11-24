Угадай зиму по воробью: какие народные приметы реально работают?

Вряд ли вы облизываете пальцы, чтобы определить направление ветра, и смотрите, на какой высоте летят птицы, чтобы понять, брать с собой зонт или нет. Да и странно представить, в какой ситуации вам это может пригодиться. Но от этого народные приметы не перестали существовать. Давайте проверим, какие из них действительно работают (и почему), а на что даже времени тратить не стоит.



Разобраться во всем нам помогли орнитолог Нина Садыкова, декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин и главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

