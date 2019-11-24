Угадай зиму по воробью: какие народные приметы реально работают?

1
Воробьи кричат — к метели?
Нет. Встретить молчаливых воробьев, особенно сразу компанией, достаточно сложно. Они постоянно галдят, и им не важно, что там у вас намечается — метель или голодовка. Правда, зимой они ведут себя значительно тише — экономят силы. Галдеть эти городские птицы начинают весной, во время оттепели. Какие уж тут метели.
2
А если деревья покрылись инеем, будет метель?
Деревья действительно могут стать предвестниками ухудшения погоды, снегопадов и метелей. Иней образуется на них вследствие повышения влажности воздуха, что и говорит о возможных изменениях в погоде. Происходит это так: пока стоит примерно нулевая температура, никакого инея нет, но зато есть поверхностная влага. Когда температура резко снижается, влага замерзает, появляется иней. Кроме того, резкий перепад температур приводит к холоду, ветрам и метелям. Так что будьте уверены: если деревья схватились инеем, стоит ждать пурги.
3
Поздний листопад — к суровой и продолжительной зиме?
Этой примете доверять не стоит, поскольку поздний листопад отражает лишь предшествующие осенние условия, а природа реагирует на текущее положение дел. Например, в Красноярске случалось, что и в ноябре из-за наступившего вдруг тепла возобновлялась вегетация растений, распускались почки. Но это никак не означало наступление суровой зимы. Просто природа, бывает, обманывается, принимая такое тепло за весну. Также вопросы вызывает листопад у плодовых культур. Некоторые сорта в принципе плохо сбрасывают листья, которые засыхают на ветках.
По такому же принципу можно развенчать примету о том, что комары поздней осенью предвещают суровую зиму. Нет, они появились из-за длительной оттепели, не более того.
4
Жаворонки летят — к теплу, зяблики — к стуже?
Это притянуто за уши. Зяблики в принципе прилетают раньше многих птиц, когда еще снег лежит, — в конце марта или начале апреля. Поэтому люди и видят их в такое холодное время, когда зима еще может вернуться. Соответственно, если зяблики прилетели и началось весеннее похолодание, то они будут еще больше показываться на людях — возле человека им элементарно проще найти еду. Но похолодание тут особенно ни при чем, это просто совпадение. Также и жаворонки прилетают позже, в мае, когда похолоданий не ожидается, просто они не привыкли выпрашивать пропитание у людей.
Но зато по зябликам до некоторой степени можно определить приближение дождя — перед ним птицы издают специфический звук, который называется рюмение. Также рюметь зяблики начинают при приближении опасности, которой для них могут быть проходящие рядом люди.
5
Стоит ли ждать дождя, если птицы летают низко?
Ждите, ждите! Эта примета действительно работает и в первую очередь касается птиц, которые ловят насекомых в воздухе, например ласточек и стрижей. Дело в том, что перед дождем увеличивается влажность воздуха и понижается давление. Из-за этого крылья насекомых тяжелеют, и птичья добыча прижимается к земле. Ловить еду высоко в небе птицам бессмысленно, вот они и летают низко.
6
Тонкая шелуха у лука — к короткой зиме?
Как ни странно, зимнюю погоду можно примерно предсказать по луковой шелухе, когда еще только собираешь урожай. Если ее много и она толстая, стоит ждать холодную и продолжительную зиму. Обратите внимание, когда чистите луковицы: бывает, что это занимает пару секунд, а иногда добираться до нее приходится долго. «Рубашка» растет из-за предстоящих зимних заморозков, поэтому аграрии заранее знают, к чему нужно быть готовыми, уже за несколько месяцев.
7
Если облака плывут высоко, будет хорошая погода?
Естественно! В них еще не накопилось достаточно влаги, чтобы они не могли подняться высоко. Пока облака летают наверху, они вбирают в себя испарения, в них концентрируется конденсат. А вот когда его становится много, облака и летают ниже, и грозят пролиться дождем. Также из-за накопленных осадков они меняют структуру: перистые предвещают осадки, кучевые вы увидите только при хорошей погоде.
По этой же схеме работает поговорка «Когда небо покрыто как бы волокнами шерсти, и вода недалеко». Под волокнами шерсти в данном случае понимаются высокие полупрозрачные перистые облака с когтевидными завитками — предвестники теплого атмосферного фронта, который подойдет через несколько часов и вызовет дожди.
8
Распускается береза — пора картошку сажать?
Казалось бы, что может быть общего у березы и графика посадок овощей? На самом деле все взаимосвязано. Если на березах распускаются первые листья, значит, температура почвы прогрелась примерно до +8 градусов. А это в свою очередь говорит о том, что можно сажать картошку.
Приметы относительно растений останутся актуальными всегда. Береза вряд ли станет распускаться в холода, обилие березового сока расскажет о предстоящем дождливом лете (так как в земле много влаги), а большое количество рябины по осени сулит суровую и продолжительную зиму — природа так заботится о птицах и животных, которым предстоит как-то выживать ближайшие несколько месяцев.
9
Еще немного примет, которые не работают
Хотя у многих примет есть не то чтобы здравая почва под ногами, но вполне объяснимые наукой толкования, все же большинству из них доверять не стоит. Совершенно лишним будет обращать слишком пристальное и серьезное внимание на птиц. Чаще они ведут себя как захочется, и человеческие объяснения их поведения чаще человеческой проблемой и остается. Купающиеся в песке воробьи абсолютно не хотят предупредить вас о скором дожде, как и птицы, садящиеся на крышу домов. А если вам кажется, что, если ворона прячет голову под крыло, значит, скоро будет похолодание, знайте: холод уже здесь. Многое опять же зависит от региона и страны — ну о чем вам расскажут, например кенийские воробьи? У них же совсем другие привычки!
Да и вообще доказано, что календарные приметы, которые носят «долгосрочный» характер, оправдываются на 10–60%. То есть нет большого смысла предсказывать погоду по характеру лета на предстоящую зиму и наоборот или по конкретному дню судить о погоде всего сезона.