«Ударила головой о стену, душила»: 9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей

Сибирячка заявила в полицию о том, что её 9-летнюю дочь избила одноклассница

— Мою дочь в школе № 189 на уроке физкультуры избила одноклассница, бывшая подруга. Ударила головой о стену, душила, сорвала крестик. Ребёнок в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. В школе пытаются это выставить несчастным случаем, якобы упала сама, сама спровоцировала конфликт. Опросили трёх человек, которые якобы что-то видели, а по факту показания не сходятся с видеозаписью — они под диктовку, — рассказала НГС мать пострадавшей девочки.

Случай с ученицей школы № 189 прокомментировали в полиции.



— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» 18 ноября поступило сообщение изначально из медицинского учреждения о поступлении 9-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Затем в полицию также обратилась мать несовершеннолетней с заявлением о том, что на уроке физкультуры одноклассница нанесла её дочери телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции совместно с администрацией школы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается характер полученных травм, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



По данным полиции, пострадавшая девочка находится в больнице.



Корреспондент НГС попыталась получить комментарии от администрации школы № 189 и позвонила в приёмную директора Евгения Шаталова. Руководителя на месте не оказалось, но через несколько минут он сам перезвонил в редакцию и заявил, что НГС ранее написал про его школу две фейковые новости.



— Естественно, что и в третий раз это тоже фейк. Спасибо, до свидания, — сказал Евгений Шаталов и прервал разговор.

