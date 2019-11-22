«Ударила головой о стену, душила»: 9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей

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В Октябрьском районе Новосибирска 9-летняя девочка пострадала на уроке физкультуры — мать утверждает, что девочку избила одноклассница.
— Мою дочь в школе № 189 на уроке физкультуры избила одноклассница, бывшая подруга. Ударила головой о стену, душила, сорвала крестик. Ребёнок в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. В школе пытаются это выставить несчастным случаем, якобы упала сама, сама спровоцировала конфликт. Опросили трёх человек, которые якобы что-то видели, а по факту показания не сходятся с видеозаписью — они под диктовку, — рассказала НГС мать пострадавшей девочки.
Случай с ученицей школы № 189 прокомментировали в полиции.
— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» 18 ноября поступило сообщение изначально из медицинского учреждения о поступлении 9-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Затем в полицию также обратилась мать несовершеннолетней с заявлением о том, что на уроке физкультуры одноклассница нанесла её дочери телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции совместно с администрацией школы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается характер полученных травм, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным полиции, пострадавшая девочка находится в больнице.
Корреспондент НГС попыталась получить комментарии от администрации школы № 189 и позвонила в приёмную директора Евгения Шаталова. Руководителя на месте не оказалось, но через несколько минут он сам перезвонил в редакцию и заявил, что НГС ранее написал про его школу две фейковые новости.
— Естественно, что и в третий раз это тоже фейк. Спасибо, до свидания, — сказал Евгений Шаталов и прервал разговор.
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Даже если сама спровоцировала конфликт (не лезла первая с кулаками, а словесно)- это повод бить головой об стену? Хорошая логика у администрации школы. Не сообщить учителю, а просто избить. И это посчитают нормальным.