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«Ударила головой о стену, душила»: 9-летняя девочка попала в больницу после конфликта с одноклассницей

Девочка в больнице, полиция проводит проверку

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Сибирячка заявила в полицию о том, что её 9-летнюю дочь избила одноклассница

Сибирячка заявила в полицию о том, что её 9-летнюю дочь избила одноклассница

В Октябрьском районе Новосибирска 9-летняя девочка пострадала на уроке физкультуры — мать утверждает, что девочку избила одноклассница.

— Мою дочь в школе № 189 на уроке физкультуры избила одноклассница, бывшая подруга. Ударила головой о стену, душила, сорвала крестик. Ребёнок в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. В школе пытаются это выставить несчастным случаем, якобы упала сама, сама спровоцировала конфликт. Опросили трёх человек, которые якобы что-то видели, а по факту показания не сходятся с видеозаписью — они под диктовку, — рассказала НГС мать пострадавшей девочки.

Случай с ученицей школы № 189 прокомментировали в полиции.

— В отдел полиции № 6 «Октябрьский» 18 ноября поступило сообщение изначально из медицинского учреждения о поступлении 9-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Затем в полицию также обратилась мать несовершеннолетней с заявлением о том, что на уроке физкультуры одноклассница нанесла её дочери телесные повреждения. В настоящее время сотрудники полиции совместно с администрацией школы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также устанавливается характер полученных травм, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным полиции, пострадавшая девочка находится в больнице.

Корреспондент НГС попыталась получить комментарии от администрации школы № 189 и позвонила в приёмную директора Евгения Шаталова. Руководителя на месте не оказалось, но через несколько минут он сам перезвонил в редакцию и заявил, что НГС ранее написал про его школу две фейковые новости.

— Естественно, что и в третий раз это тоже фейк. Спасибо, до свидания, — сказал Евгений Шаталов и прервал разговор.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по по Viber, WhatsApp, Telegram на номер8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

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несчастный случай с ребенком

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КОММЕНТАРИИ (72)

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22 ноя 2019 в 13:00

Реально уже достали. По каждому чиху поднимают кипишь. Мне вот лично глубоко безразличны чужие дети. Это головная боль их родителей и не новость городского масштаба. 2 малолетки подрались, о ужас.

не отпускайте ситуацию
22 ноя 2019 в 12:53

на уроке ? ...

и учитель как обычно ничего не видел не слышал ? ...

Всё как обычно ? ...

22 ноя 2019 в 12:50

Даже если сама спровоцировала конфликт (не лезла первая с кулаками, а словесно)- это повод бить головой об стену? Хорошая логика у администрации школы. Не сообщить учителю, а просто избить. И это посчитают нормальным.