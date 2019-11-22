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«На протяжении 4 лет идёт пар»: разрытая теплотрасса на Котовского вызвала опасения у местных жителей

В СГК ответили, что яму вскоре закроют плитой

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По словам местных жителей, разрытая яма стоит ещё с августа

По словам местных жителей, разрытая яма стоит ещё с августа

В Новосибирске на улице Котовского с августа стоит разрытая яма с коммуникациями — из неё, по словам очевидца, постоянно валит пар. Местные жители опасаются повторения аварии, после которой на этой неделе отключили тепло на Северо-Чемском в мороз.

— Я не знаю, как жильцы дома живут напротив. Именно этот участок разрыт в августе месяце. И вот его как разрыли, больше ничего там не делали. С этого участка постоянно зимой на протяжении 4 лет идёт пар и течёт вода на дорогу, получаются ледяные горочки, а летом потихоньку кипяточек разливается. После случая с Северо-Чемским не очень хочется попасть в такую ситуацию, — рассказала корреспонденту НГС читательница Ирина.

В СГК корреспонденту НГС ответили, что в ближайшее время яму закопают.

— Дефект на теплосети по ул. Котовского устранен, работы закончены. Чтобы закрыть канал теплотрассы, нам потребовалась плита нетипового размера — пришлось ее изготавливать на заказ. В настоящее время плита готова, в ближайшие дни будет доставлена на объект и подрядчик выполнит благоустройство в зимнем варианте. Окончательное благоустройство будет выполнено весной, когда появится возможность асфальтировать участок, — рассказал корреспонденту НГС Петр Бажин, советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК.

Ещё один прорыв с паром сфотографировал сегодня другой читатель.

Трубу прорвало на пересечение Промышленной и Королёва

Трубу прорвало на пересечение Промышленной и Королёва

— На пересечении Промышленной и Королёва прорыв теплосетей, из всех люков идёт пар. Дорогу не видать, — рассказал читатель. 

В СГК ответили, что аварию должны устранить после обеда.

— Устраняем дефект на теплосети по улице Королева. Работы планируем завершить к 16 часам, — объяснили в пресс-службе СГК.

Позавчера авария в Северо-Чемском жилмассиве на несколько дней оставила без отопления и горячей воды более 40 домов и зданий инфраструктуры. В оставшихся тёплыми школах открыли пункты временного размещения. Корреспондент НГС выяснил, почему аварии на теплотрассах происходят после множества ремонтов и испытаний, которые проводили всё лето, где в Новосибирске ждать новых ЧП и могут ли пострадавшие получить компенсацию.

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КОММЕНТАРИИ (21)

Дмитрий
22 ноя 2019 в 13:17

На ул. Геодезической тоже плита нетиповая? И на Новогодней? И на Таймырской? И на ...(просто подставьте свое название улицы)? В итоге тепло уходит из труб а вместе с ними и наши деньги на отопление улиц. Но ничего - потом просто перетоп нам в платежку как обычно включат.

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 13:18

Сколько ездил , любая яма .. месяцами раскопанная стоит , работы не ведутся .... Очень странна поставлена работа СГК , раскопать и ждать месяцами,годами .. кто их пинать вообще будет то

Гость
22 ноя 2019 в 13:19

Какая ещё плита не типового размера? Что за сказки? Все трубы уложены в стандартные желоба, или как там их называют?, и закрываются они стандартными плитами.