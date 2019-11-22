«На протяжении 4 лет идёт пар»: разрытая теплотрасса на Котовского вызвала опасения у местных жителей

В Новосибирске на улице Котовского с августа стоит разрытая яма с коммуникациями — из неё, по словам очевидца, постоянно валит пар. Местные жители опасаются повторения аварии, после которой на этой неделе отключили тепло на Северо-Чемском в мороз.

— Я не знаю, как жильцы дома живут напротив. Именно этот участок разрыт в августе месяце. И вот его как разрыли, больше ничего там не делали. С этого участка постоянно зимой на протяжении 4 лет идёт пар и течёт вода на дорогу, получаются ледяные горочки, а летом потихоньку кипяточек разливается. После случая с Северо-Чемским не очень хочется попасть в такую ситуацию, — рассказала корреспонденту НГС читательница Ирина.