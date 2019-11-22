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Ажиотаж из-за подорожания справок для водителей

Считаем, сколько водители Новосибирска заплатили бы за новые медсправки (вам и не снилось)

Нововведение передвинули на июль, цены пообещали скорректировать

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Ежегодно медкомиссию проходят 150–160 тысяч жителей Новосибирской области

Ежегодно медкомиссию проходят 150–160 тысяч жителей Новосибирской области

Жители Новосибирской области, которым необходимо проходить медкомиссию для получения или замены водительских прав, заплатят за справки около 1,3 миллиарда рублей в соответствии с теми ценами, которые вчера были озвучены в областном наркодиспансере

По данным учреждения, ежегодно медкомиссию проходят 150–160 тысяч человек. Анализы на наличие наркотических веществ и маркер CDT (карбогидрат дефицитного трансферрина, показатель регулярности употребления алкоголя) оценили в 7100 рублей, а полную справку «под ключ» со всеми врачами — в 8300 рублей. Все это делается на специальном дорогом оборудовании.

— Более 50% издержек — только расходные материалы. Как любое высокоточное оборудование, прибор требует контроля, обслуживания и так далее. Minicap (так называется прибор) мы покупали примерно за 4 миллиона рублей, но сегодня его стоимость уже около 8 миллионов, — так объяснял высокие цены главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Новосибирской области Равиль Теркулов.

Нехитрые подсчеты показывают, что общая выручка наркодиспансера от проведения анализов составит около 1,1–1,3 миллиарда рублей в зависимости от вида справки. 

Из-за поднявшегося скандала и диких очередей, выстроившихся за получением справок по старым ценам, федеральный Минздрав был вынужден дать задний ход и перенести введение новых правил на 1 июля 2020 года. К этому времени чиновники намерены скорректировать цены, как заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах». 

По поводу высоких цен на справки высказался и президент Владимир Путин, назвав дорогостоящее обследование «какой-то чушью».

В последние дни в Новосибирске, как и по всей стране, в государственные и частные медицинские центры выстроились огромные очереди из желающих получить дешёвые справки — люди занимали места ночью и стояли на морозе.

Видео, снятое в больнице на Владимирской:

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КОММЕНТАРИИ (17)

color
22 ноя 2019 в 14:16

Надо на площади выходить, а не в очередях толкаться. Бараны.

22 ноя 2019 в 14:11

И где ФАС? Как так прибор подорожал в два раза?

22 ноя 2019 в 14:10

Вот так не затрачивая никаких усилий можно принять закон и собирать миллиарды.