Считаем, сколько водители Новосибирска заплатили бы за новые медсправки (вам и не снилось)

Ежегодно медкомиссию проходят 150–160 тысяч жителей Новосибирской области Фото: Дмитрий Косенко

Жители Новосибирской области, которым необходимо проходить медкомиссию для получения или замены водительских прав, заплатят за справки около 1,3 миллиарда рублей в соответствии с теми ценами, которые вчера были озвучены в областном наркодиспансере.

По данным учреждения, ежегодно медкомиссию проходят 150–160 тысяч человек. Анализы на наличие наркотических веществ и маркер CDT (карбогидрат дефицитного трансферрина, показатель регулярности употребления алкоголя) оценили в 7100 рублей, а полную справку «под ключ» со всеми врачами — в 8300 рублей. Все это делается на специальном дорогом оборудовании.

— Более 50% издержек — только расходные материалы. Как любое высокоточное оборудование, прибор требует контроля, обслуживания и так далее. Minicap (так называется прибор) мы покупали примерно за 4 миллиона рублей, но сегодня его стоимость уже около 8 миллионов, — так объяснял высокие цены главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Новосибирской области Равиль Теркулов.

Нехитрые подсчеты показывают, что общая выручка наркодиспансера от проведения анализов составит около 1,1–1,3 миллиарда рублей в зависимости от вида справки.

Фото: Евгения Бикунова (инфографика)

Из-за поднявшегося скандала и диких очередей, выстроившихся за получением справок по старым ценам, федеральный Минздрав был вынужден дать задний ход и перенести введение новых правил на 1 июля 2020 года. К этому времени чиновники намерены скорректировать цены, как заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай, «будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

