В популярном закутке в центре Новосибирска поставили первую новогоднюю ёлку

В центре Новосибирска появилась первая новогодняя ёлка — её поставили в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная».
Зеленое украшение в компании Деда Мороза и Снегурочки поставили на крыше трансформаторной будки. Сама ёлка, висящие на ней игрушки и фигуры рядом — надувные. «Дерево» в высоту порядка четырёх метров, Мороз и Снегурочка — пониже.
Это первая в этом году новогодняя ёлка, которая появилась на городских улицах. Обычно такие украшения начинают монтировать в декабре. Главную городскую ёлку на площади Ленина должны поставить к 12 декабря. Она обойдётся почти в 1 миллион рублей.