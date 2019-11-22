22 ноября пятница
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 63.84
eur 70.70

Темы

СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 63.84
eur 70.70

Все новости

Все новости
Город

В популярном закутке в центре Новосибирска поставили первую новогоднюю ёлку

Вместе с ёлкой поставили фигуры Деда Мороза и Снегурочки

Поделиться

464
4 Обсудить
Надувную ёлку поставили на крыше трансформаторной будки&nbsp;

Надувную ёлку поставили на крыше трансформаторной будки 

В центре Новосибирска появилась первая новогодняя ёлка — её поставили в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная». 

Зеленое украшение в компании Деда Мороза и Снегурочки поставили на крыше трансформаторной будки. Сама ёлка, висящие на ней игрушки и фигуры рядом — надувные. «Дерево» в высоту порядка четырёх метров, Мороз и Снегурочка — пониже. 

Фигуры во дворике надувные

Фигуры во дворике надувные

Это первая в этом году новогодняя ёлка, которая появилась на городских улицах. Обычно такие украшения начинают монтировать в декабре. Главную городскую ёлку на площади Ленина должны поставить к 12 декабря. Она обойдётся почти в 1 миллион рублей.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новый год - 2020

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 11:26

вангую, это будет лучшая ёлка в городе.

С. Хол
22 ноя 2019 в 11:25

Кажется, у этой ёлки щенки.

elka
22 ноя 2019 в 11:25

Ой какая елка красивая! Спасибо мэру за благоустройство! Сейчас же пойду с дочкой селфиться))