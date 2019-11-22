Уезжавшая от ДПС «Хонда» слетела в кювет на Народной

Водитель «Хонды» пытался скрыться от автоинспекторов, но сделать это ему не удалось

В ночь на пятницу, 22 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Хонды-Аккорд» улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС.

Фото с места аварии появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, водитель «Хонды» ехал по Богдана Хмельницкого и не остановился по требованию автоинспекторов. Преследование машины длилось недолго.