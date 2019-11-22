Уезжавшая от ДПС «Хонда» слетела в кювет на Народной

В ночь на пятницу, 22 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Хонды-Аккорд» улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС.
Фото с места аварии появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, водитель «Хонды» ехал по Богдана Хмельницкого и не остановился по требованию автоинспекторов. Преследование машины длилось недолго.
— Автомобиль был задержан после того, как водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — пояснил Владислав Савченков, уточнив, что это случилось возле дома № 20В по улице Народной.
По словам инспектора, ДТП обошлось без пострадавших. При этом водитель «Хонды» отказался от медосвидетельствования.
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Накануне утром пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Богдана Хмельницкого. Авария произошла неподалёку от Новосибирского завода химконцентратов.