22 ноября пятница
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 63.84
eur 70.70

Темы

СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 63.84
eur 70.70

Все новости

Все новости
Происшествия

Уезжавшая от ДПС «Хонда» слетела в кювет на Народной

Водитель отказался от проверки на состояние опьянения

Поделиться

7 737
41 Обсудить
Водитель «Хонды» пытался скрыться от автоинспекторов, но сделать это ему не удалось

Водитель «Хонды» пытался скрыться от автоинспекторов, но сделать это ему не удалось

В ночь на пятницу, 22 ноября, в Калининском районе Новосибирска водитель «Хонды-Аккорд» улетел в кювет при попытке скрыться от экипажа ДПС.

Фото с места аварии появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков, водитель «Хонды» ехал по Богдана Хмельницкого и не остановился по требованию автоинспекторов. Преследование машины длилось недолго.

— Автомобиль был задержан после того, как водитель не справился с управлением и совершил съезд с дороги, — пояснил Владислав Савченков, уточнив, что это случилось возле дома № 20В по улице Народной.

По словам инспектора, ДТП обошлось без пострадавших. При этом водитель «Хонды» отказался от медосвидетельствования.

Если вы знаете подробности этого происшествия или сделали фото с места, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Накануне утром пассажирский автобус опрокинулся в кювет на Богдана Хмельницкого. Авария произошла неподалёку от Новосибирского завода химконцентратов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

опрокинулся в кювет

оцените материал

  • ЛАЙК 4
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (41)

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 09:10

Вот с таких и надо после лишения 10 косарей брать за медкомиссию! Пусть такие и доказывают что не алкаши!

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 09:15

Таких (кто убегает, а потом ещё и отказывается от МО) надо сразу на зону. И авто конфисковывать.

Фото пользователя
22 ноя 2019 в 09:06

Позорник, не смог сделать дпсную калину на иномаре