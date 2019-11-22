«Выкатываются с муниципальной земли»: в мэрии объяснили, кто огородил популярное место катания на ватрушках

В мэрии Новосибирска объяснили, кто и почему огородил популярное у горожан место для катания на ватрушках: склон признали опасным. При этом железные трубы на нём новосибирцы заметили в начале ноября.
— В районе остановки общественного транспорта «Бугринская роща» на земельном участке, находящемся в собственности муниципалитета, прилегающем к мосту и входящим в объект «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу», жителями города традиционно осуществляется несанкционированное катание с естественных крутых склонов с использованием различных приспособлений, в том числе сноутюбов, санок-ледянок и снегокатов. Вышеперечисленные приспособления при спуске развивают высокую скорость и практически не управляемы, а уклон естественных крутых склонов в районе мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу превышает нормативный уклон горок для катания на тюбингах в 20°, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от пресс-центра мэрии Новосибирска.
В ведомстве добавили, что врачам часто приходилось оказывать помощь людям, которые неудачно скатились с этого склона.
— Важным обстоятельством является то, что жители города на набравшей скорость «ватрушке» или другом средстве для катания выкатываются с муниципального земельного участка на земельный участок, который находится в постоянном бессрочном пользовании у МБУК ПКиО «Бугринская роща». Таким образом, имеется риск столкновения с деревьями или малыми архитектурными формами, находящимися уже на территории учреждения культуры, — добавили в мэрии.
Власти объяснили, что решение огородить склон было принято администрацией парка «Бугринская роща», и заграждения устанавливаются за счёт их спонсоров.
Многие горожане согласны с решением огородить склон.
— Так столбы точно уже были ещё неделю назад. Здесь столько народу переломалось на ватрушках этих, так что правильно всё сделали. И взрослые ломаются, и детей тащат. Там ещё внизу детская площадка — много кто вылетал туда, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина.
Но некоторые читатели всё же недовольны тем, что склон огораживают.
— В хорошую погоду можно было каждый день наблюдать людей. Да, люди с собой приносили тюбинг, санки. Многие с детьми. Можно было весело и по-спортивному провести день на воздухе с живописным видом. Лично я неоднократно там устраивал с детьми пикник с чаем из термоса, между подъёмами после умопомрачительного спуска. Да, бывали печальные случаи. По мне, это может быть в любом активном виде спорта, будь то лыжи, сноуборд, коньки... И помяните мои слова, что это место ещё экстремальнее стало, кто-то теперь не только в деревья будет врезаться, а ещё и в эти столбы, — рассказал корреспонденту НГС местный житель Максим.
В январе врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — почти 20 из них оказались с переломами в больнице.