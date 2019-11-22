«Выкатываются с муниципальной земли»: в мэрии объяснили, кто огородил популярное место катания на ватрушках

Железные столбы установили по всему спуску Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В мэрии Новосибирска объяснили, кто и почему огородил популярное у горожан место для катания на ватрушках: склон признали опасным. При этом железные трубы на нём новосибирцы заметили в начале ноября. — В районе остановки общественного транспорта «Бугринская роща» на земельном участке, находящемся в собственности муниципалитета, прилегающем к мосту и входящим в объект «Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу», жителями города традиционно осуществляется несанкционированное катание с естественных крутых склонов с использованием различных приспособлений, в том числе сноутюбов, санок-ледянок и снегокатов. Вышеперечисленные приспособления при спуске развивают высокую скорость и практически не управляемы, а уклон естественных крутых склонов в районе мостового перехода через реку Обь по Оловозаводскому створу превышает нормативный уклон горок для катания на тюбингах в 20°, — говорится в официальном ответе корреспонденту НГС от пресс-центра мэрии Новосибирска.

В ведомстве добавили, что врачам часто приходилось оказывать помощь людям, которые неудачно скатились с этого склона. — Важным обстоятельством является то, что жители города на набравшей скорость «ватрушке» или другом средстве для катания выкатываются с муниципального земельного участка на земельный участок, который находится в постоянном бессрочном пользовании у МБУК ПКиО «Бугринская роща». Таким образом, имеется риск столкновения с деревьями или малыми архитектурными формами, находящимися уже на территории учреждения культуры, — добавили в мэрии. Власти объяснили, что решение огородить склон было принято администрацией парка «Бугринская роща», и заграждения устанавливаются за счёт их спонсоров. Многие горожане согласны с решением огородить склон. — Так столбы точно уже были ещё неделю назад. Здесь столько народу переломалось на ватрушках этих, так что правильно всё сделали. И взрослые ломаются, и детей тащат. Там ещё внизу детская площадка — много кто вылетал туда, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Екатерина.