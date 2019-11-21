В Заельцовском районе почти триста домов остались без электричества

В четверг, 21 ноября, в Заельцовском районе 285 домов остались без электричества.
По данным портала «Мой Новосибирск», в 22:00 отключились сразу 10 трансформаторных подстанций. Свет в дома обещают вернуть в 01:00.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили отключение света:
— Аварию уже устраняет бригада, — коротко описал ситуацию диспетчер.
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В начале ноября жители больше тысячи домов в Советском районе остались без электричества. Свет был на улицах, но не в домах.