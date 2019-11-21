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Мой дом

В Заельцовском районе почти триста домов остались без электричества

Свет отключили вечером, около десяти часов

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По предварительной информации, электричество должны вернуть в дома к 01:00

По предварительной информации, электричество должны вернуть в дома к 01:00

В четверг, 21 ноября, в Заельцовском районе 285 домов остались без электричества. 

По данным портала «Мой Новосибирск», в 22:00 отключились сразу 10 трансформаторных подстанций. Свет в дома обещают вернуть в 01:00.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска подтвердили отключение света:

— Аварию уже устраняет бригада, — коротко описал ситуацию диспетчер. 

Без электричества сейчас 285 домов

Без электричества сейчас 285 домов

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В начале ноября жители больше тысячи домов в Советском районе остались без электричества. Свет был на улицах, но не в домах.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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21 ноя 2019 в 23:52
+1 −1

Ничего страшного, у каждого должен быть генератор

Фото пользователя
21 ноя 2019 в 23:54
+1 −0

Стесняюсь спросить, а Локоть когда будет？

с богаткова
21 ноя 2019 в 23:53
+1 −0

Отлично😁Отключения света, воды и тепла. мы очень рады.😂 Привет с богаткова))👍