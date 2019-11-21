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Больше сорока домов остались без отопления в морозы

«Ледниковый период» на Северо-Чемском окончен: в остывшие дома начинает возвращаться тепло

Больше тысячи людей мерзли несколько дней в своих квартирах. В некоторых было всего 8–10 градусов

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Так днём выглядел двор рядом с Комсомольской, 4

Так днём выглядел двор рядом с Комсомольской, 4

Ближе к вечеру 21 ноября в новосибирских домах, отключенных в результате аварии от отопления, вновь начали нагреваться батареи. Отопление уже поступает в последние 12 домов, которые на протяжении последних суток находились в зоне отключения из-за ЧП на теплотрассе на улице Комсомольской.

— Повреждение устранено, тепловые сети заполнены, ЦТП запущены в работу. С 16:30 начался запуск системы отопления по домам. Работу будут проводить управляющие компании совместно с нами, при контроле параметров (подачи теплоносителя). Потребуется еще несколько часов, — рассказал директор по тепловым сетям СГК Антон Баев, руководивший работами на объекте.

По данным на десять вечера, тепло поступало во все дома по улицам Комсомольская, Саввы Кожевникова и Герцена. Температура в квартирах начала повышаться: во время отключения она составляла от 8 до 18 градусов.

В ближайшие часы, обещают энергетики, температура в квартирах должна быть не менее 18 градусов. Некоторым домам на прогрев потребуются сутки. Прежде всего это относится к многоэтажкам, из систем которых был полностью слит теплоноситель, — по адресам Комсомольская 4, 8 и Герцена, 8/1. Если за сутки тепло полностью не вернется, необходимо звонить в управляющую компанию или по номеру 051.

Накануне ночью фотограф НГС побывал на месте ликвидации аварии и посмотрел, что там происходит. Смотрите 10 впечатляющих кадров (даже сам мэр Анатолий Локоть туда приехал). Всю хронику происшествия читайте тут.

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КОММЕНТАРИИ (17)

21 ноя 2019 в 22:46
+5 −0

Как минимум требуйте перерасчета эл. энергии и вообще коллективный иск подавайте в суд за все эти приключения...

John
21 ноя 2019 в 22:48
+2 −0

Запускать отопление при минус 23 .. это нечто успехов коммунальщикам и удачи жильцам домов...

Гость
21 ноя 2019 в 22:39
+2 −0

А можно убрать посты идиоторжак с богаткова?