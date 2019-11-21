Путин назвал чушью приказ, повышающий цену на справки для водителей

Вот такие очереди из водителей выстроились с самого утра в медцентры 21 ноября

— Это чушь какая-то, — приводит издание цитату Путина. — У нас минимальный размер оплаты труда — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?

Владимир Путин раскритиковал Минздрав за новые правила, которые привели к росту цен на медкомиссию при получении водительских прав. Как сообщает « Интерфакс », речь об этом зашла, когда президент открывал движение по первому Московскому центральному диаметру. Он признался, что о новых правилах узнал из СМИ.

Именно цены на новые справки и возмутили водителей. Стоимость медкомиссии с 22 ноября должна была вырасти до 7000 рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов. Водители бросились получать справки по старым ценам и правилам, в диспансерах образовались огромные очереди. В результате Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.



Как новосибирские водители штурмовали медцентры — мы рассказывали тут.

Сегодня утром в больницах также было не протолкнуться: 7 кадров с огромными очередями.

Наш коллега Дмитрий Косенко пообщался с главным психиатром-наркологом и узнал, сколько будет стоить новая справка. Расценки и вправду дикие.