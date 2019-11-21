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«В туалетах видел пакетики»: что говорят дети из школы, где учился умерший 7-классник

Следователи пока не называют причину смерти ребёнка

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Школьники утверждают, что видели пакетики со снюсом в туалетах

Школьники утверждают, что видели пакетики со снюсом в туалетах

В Новосибирске в Заельцовском районе умер семиклассник — ребёнка нашли дома рано утром 20 ноября. В то же время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщалось о неком мальчике, который отравился снюсами (снюс — вид никотинового изделия, который помещается под губой — Прим. ред.). 

В школе, где учился подросток, многие уже в курсе трагедии. В разговоре с журналистом НГС дети рассказали о распространенности снюса.

— Говорят, что умер от снюса. Учился в седьмом. Больше ничего не знаю, — рассказала одна из учениц.

По словам школьников, о появлении снюсов в учреждении знали и учителя, и родители.

— В группы классов рассылали информацию про снюс, и тогда кто-то говорил, что в школе продают его, — рассказал корреспонденту НГС один из учеников.

Другой подросток добавил, что лично видел снюсы в школе. 

— В туалетах я видел пакетики вот эти, — объяснил он. 

Некоторые ребята утверждают, что снюсы непосредственно в школе не продают — дети покупают их просто в магазинах. 

— Как я слышал, эту дрянь покупают в так называемых вейп-шопах, — рассказал один из учеников.

Аудио о смерти мальчика распространяют в родительских чатах WhatsApp

читательница НГС

В Следственном комитете пока не называют причину смерти семиклассника

— По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Считаете ли вы, что проблема снюсов актуальна для новосибирских школ? Расскажите нам свои истории, можно анонимно. Ваши сообщения ждём в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

В конце мая в школе в Чанах дети отравились крысиным ядом — яркие конфетки с запахом барбариса принёс на занятия один из учеников и угостил одноклассников. В больнице оказались 13 детей. Их спас учитель, который вовремя заметил, что с ребятами что-то не так.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Я не робот
21 ноя 2019 в 21:10
+0 −1

Кто-то хочет ещё разрешенный интернет?