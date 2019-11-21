«В туалетах видел пакетики»: что говорят дети из школы, где учился умерший 7-классник

Школьники утверждают, что видели пакетики со снюсом в туалетах Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске в Заельцовском районе умер семиклассник — ребёнка нашли дома рано утром 20 ноября. В то же время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщалось о неком мальчике, который отравился снюсами (снюс — вид никотинового изделия, который помещается под губой — Прим. ред.).

В школе, где учился подросток, многие уже в курсе трагедии. В разговоре с журналистом НГС дети рассказали о распространенности снюса. — Говорят, что умер от снюса. Учился в седьмом. Больше ничего не знаю, — рассказала одна из учениц.

По словам школьников, о появлении снюсов в учреждении знали и учителя, и родители. — В группы классов рассылали информацию про снюс, и тогда кто-то говорил, что в школе продают его, — рассказал корреспонденту НГС один из учеников. Другой подросток добавил, что лично видел снюсы в школе. — В туалетах я видел пакетики вот эти, — объяснил он. Некоторые ребята утверждают, что снюсы непосредственно в школе не продают — дети покупают их просто в магазинах. — Как я слышал, эту дрянь покупают в так называемых вейп-шопах, — рассказал один из учеников.

Аудио о смерти мальчика распространяют в родительских чатах WhatsApp читательница НГС