«В туалетах видел пакетики»: что говорят дети из школы, где учился умерший 7-классник

В Новосибирске в Заельцовском районе умер семиклассник — ребёнка нашли дома рано утром 20 ноября. В то же время в родительских чатах WhatsApp начали распространять аудиосообщение, в котором сообщалось о неком мальчике, который отравился снюсами (снюс — вид никотинового изделия, который помещается под губой — Прим. ред.).
В школе, где учился подросток, многие уже в курсе трагедии. В разговоре с журналистом НГС дети рассказали о распространенности снюса.
— Говорят, что умер от снюса. Учился в седьмом. Больше ничего не знаю, — рассказала одна из учениц.
По словам школьников, о появлении снюсов в учреждении знали и учителя, и родители.
— В группы классов рассылали информацию про снюс, и тогда кто-то говорил, что в школе продают его, — рассказал корреспонденту НГС один из учеников.
Другой подросток добавил, что лично видел снюсы в школе.
— В туалетах я видел пакетики вот эти, — объяснил он.
Некоторые ребята утверждают, что снюсы непосредственно в школе не продают — дети покупают их просто в магазинах.
— Как я слышал, эту дрянь покупают в так называемых вейп-шопах, — рассказал один из учеников.
Аудио о смерти мальчика распространяют в родительских чатах WhatsApp
читательница НГС
В Следственном комитете пока не называют причину смерти семиклассника.
— По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения причины смерти несовершеннолетнего, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
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