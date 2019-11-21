Очередь, расходись! Минздрав отложил вступление в силу новых правил для водителей

Минздрав передумал принудительно проверять автомобилистов на алкоголизм и наркоманию. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он объяснил, что в Минздраве учли обеспокоенность людей и проведут дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, чтобы обеспечить эффективность при адекватном ценообразовании в регионах.



Обязательное тестирование должны были проходить уже с завтрашнего дня. Это вызвало волнение водителей и привело к огромным очередям — автомобилисты хотели получить справки для получения водительских прав без лишних сложностей. Но в последний момент чиновники передумали. Напомним, стоимость водительской медкомиссии с 22 ноября должна возрасти до 7000 рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов. До сих пор водительский медосмотр обходился в 1500–3000 рублей в зависимости от медцентра и категории прав. Процедура была формальна: осмотр психиатра состоял из строгого взгляда да пары вопросов и занимал минуту. Нарколог обычно лишь проверял, не состоит ли человек на учёте в наркодиспансере.

