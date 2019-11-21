21 ноября четверг
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 7/10
usd 64.02
eur 70.85

Темы

СЕЙЧАС -20°С
Пробки 7/10
usd 64.02
eur 70.85

Все новости

Все новости
Авто
Ажиотаж из-за подорожания справок для водителей

Очередь, расходись! Минздрав отложил вступление в силу новых правил для водителей

Обязательный тест на трезвость отменили после гигантских очередей в наркодиспансер

Поделиться

2 308
26 Обсудить
Последние дни водители по всей стране застряли в очередях в наркодиспансеры

Последние дни водители по всей стране застряли в очередях в наркодиспансеры

Минздрав передумал принудительно проверять автомобилистов на алкоголизм и наркоманию. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он объяснил, что в Минздраве учли обеспокоенность людей и проведут дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, чтобы обеспечить эффективность при адекватном ценообразовании в регионах. 

Обязательное тестирование должны были проходить уже с завтрашнего дня. Это вызвало волнение водителей и привело к огромным очередям — автомобилисты хотели получить справки для получения водительских прав без лишних сложностей. Но в последний момент чиновники передумали. Напомним, стоимость водительской медкомиссии с 22 ноября должна возрасти до 7000 рублей из-за обязательного теста на наркотики и алкоголизм для всех категорий автомобилистов. До сих пор водительский медосмотр обходился в 1500–3000 рублей в зависимости от медцентра и категории прав. Процедура была формальна: осмотр психиатра состоял из строгого взгляда да пары вопросов и занимал минуту. Нарколог обычно лишь проверял, не состоит ли человек на учёте в наркодиспансере.

Сами врачи описывают нововведения как «жёсткую ситуацию, которой нет аналогов в мировой практике». Ранее мы разбирались, чем обернётся усиленный наркоконтроль для тех, кто за рулём.

ТЕКСТ

ТЕГИ

автомедосмотрправа

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 4
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (26)

Радостная
21 ноя 2019 в 18:43
+4 −1

Очень положительная новость! Была на это надежда!!!

21 ноя 2019 в 18:43
+4 −1

Нарков и алкашей посчитали, результат огласят?

21 ноя 2019 в 18:46
+3 −1

Издеваются :)))))) люди с 4-х утра за этой справкой, а они передумали..... это что за «законы» у нас такие? Подписал - передумал.