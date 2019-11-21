«Сожгли электричества на тысячу»: как жители Северо-Чемского переживают коммунальную катастрофу

Ремонт теплотрассы продолжался до середины дня 21 ноября Фото: Стас Соколов

Авария, которая произошла в Северо-Чемском жилмассиве, оставила без тепла и горячей воды десятки домов. Жители панельных многоэтажек оказались один на один с первыми морозами — температура в некоторых квартирах опустилась до 10 градусов. Как тысячи людей пережили эти сутки — в репортаже НГС.

Ремонтникам пришлось заменить 50 метров труб Фото: Александр Ощепков

Батареи, по словам некоторых жителей Севере-Чемского жилмассиа, стали остывать ещё 18 ноября (в СГК утверждают, что авария произошла вечером 19-го ноября). Какая-то информация о случившемся стала появляться только 20-го ноября, но и тогда масштабы происшествия многим были неясны. Ближе к вечеру те, кто смог найти себе временное пристанище, предпочли эвакуироваться из замерзающих домов.

Пенсионерка Нина Семеновна решила погостить пару дней у подруги. В её квартире днем термометр показал 14 градусов. Могло быть ещё холоднее, если бы уехали и соседи, которые сейчас согревают свои квартиры электрическими нагревателями. Раиса, жительница дома № 8 по улице Герцена, просто в ярости:

— Я здесь живу уже 20 лет, и никогда такого кошмара не было. У нас три обогревателя работают круглые сутки. Кто компенсирует эти расходы? Мы уже на тысячу нажгли электричества!

Без электрических нагревателей температура в квартире могла опуститься до 14 градусов Фото: Александр Ощепков

В траншее, которая прорыта возле дома на Комсомольской, 4 копошатся несколько коммунальщиков, но куда больше деловитых людей в форме и спецодежде ходят вокруг.

Пожилая, но настроенная по-боевому женщина, останавливается у натянутого на скорую руку ограждения и не может сдержать недоумения:

— Что же они, не знали, что у них трубы гнилые? Почему их ремонтировать и менять нужно, когда на улице -26 градусов?

В первую ночь в одной из комнат квартиры Татьяны Ивановны температура опустилась ниже 10 градусов. Потом, когда она достала из кладовки нагреватель, стало чуть потеплее. Но теперь её тоже беспокоит, во сколько обойдется круглосуточная работа нагревателя. Впрочем, прибор маленький и не очень мощный, так что по квартире все равно приходится ходить в тёплой одежде.

Холодно на Северо-Чемском не только людям, но и машинам Фото: Александр Ощепков

Из объявления, которое появилось на подъезде, Татьяна Ивановна узнала о возможности получить на время калорифер. Она сразу же позвонила по указанному телефону, поэтому сейчас идёт получать ценную технику в какой-то «машине МЧС», которая должна быть припаркована у торгового центра «Магеллан» (соседнее здание).

Кроме объявлений с обещанием нагревателей и приглашением в пункт временного размещения, расположенный в ближайшей школе, на подъездной двери висят длинные списки должников по коммуналке. В списке около 100 квартир (дом, правда, очень длинный — у него 21 подъезд), а общая сумма задолженности, если верить этому объявлению, превышает 4,5 миллионов рублей. Несмотря на середину дня, почти все парковочные места во дворе заняты. Многие машины уже занесены снегом (настолько, насколько это возможно в конце ноября).

Список должников в доме на Комсомольской, 4 Фото: Александр Ощепков

Ближайший пункт временного размещения расположен в школе № 196. На входе скучают работники учебного заведения. При нашем появлении они оживляются — видно, что особого ажиотажа у местных жителей предложение погреться в школе не вызвало.



Пункт содержания представляет собой почти пустую комнату с драным линолеумом, в конце которой стоят несколько столов и стульев.

— Давайте мы вас кашей накормим, чаем, — радушно говорит девушка.

Но тут появляется охранник, который требует предъявить документы. Потому что это школа, а мы — мало ли кто. Охранником дело не заканчивается, за ним с максимально официальным лицом к нам подходит дама в жилетке из искусственного меха, которая представляется директором и требует с нас разрешение на съемку. Позади неё стоит целая группа поддержки, которая, судя по выражениям лиц, ждет от нас чего-то противозаконного.

Пункты временного размещения развернули в школах Фото: Александр Ощепков

— Мы просто пришли погреться, каши поесть, — говорю я.

— Кашу можно. Снимать — нет, — непреклонна дама в жилетке.

Мы решаем, что поесть, пожалуй, сможем и в каком-то другом месте. На обратном пути встречаем Татьяну Ивановну, которая чего-то ждёт у подъезда. Оказывается, нагреватель ей так и не отдали, но обещали привезти домой.

— Да глупость какая-то. Кому они нужны, эти центры размещения? Чай горячий я могу и дома приготовить, — говорит женщина, узнав о том, куда мы ходили.



Мерзнут ноги. Мы вглядываемся в каждую подъезжающую машину. Из подъезда выходит молодой мужчина с двумя большими пластиковыми мешками, куда навалены разнокалиберные вещи. Мужчина торопится. Из короткого разговора с ним становится понятно, что он ещё накануне перевез семью к родственникам и вернулся сейчас за какими-то необходимыми мелочами. Машина МЧС с калорифером всё не едет.

В «Сибирской Генерирующей Компании» обещали дать тепло в дома до 22 часов дня Фото: Александр Ощепков